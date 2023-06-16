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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

«Юнион-ФУД Юг» построит фабрику по производству готовых продуктов за 12 млрд рублей

После выхода на полную мощность компания сможет выпускать 180 тысяч тонн продукции в год

| Агроинвестор |

Фабрика будет включать центр переработки овощей, цех по производству замороженных и охлажденных блюд, полуфабрикатов, супов, кондитерских и слоеных изделий
Фабрика будет включать центр переработки овощей, цех по производству замороженных и охлажденных блюд, полуфабрикатов, супов, кондитерских и слоеных изделий

Компания «Юнион-ФУД Юг» планирует построить фабрику по производству готовых пищевых продуктов на территории индустриального парка «Краснодар», инвестировав в проект 12 млрд руб., сообщала пресс-служба мэрии Краснодара. Фабрика будет включать центр переработки овощей, цех по производству замороженных и охлажденных блюд, полуфабрикатов, супов, кондитерских и слоеных изделий. Сырье планируется закупать у местных сельхозпроизводителей. 

По словам мэра Краснодара Евгения Наумова, благодаря тому что город является столицей аграрного региона, проблем с поставкой качественных ингредиентов быть не должно. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что в регионе тысячи кафе и ресторанов, ежегодно в край приезжают более 17 млн туристов — это огромный рынок и важно закрывать его растущих потребностей. 

Гендиректор «Юнион-ФУД Юг» Татьяна Кучеренко, слова которой приводятся в сообщении, уточнила, что фабрика будет выпускать полуфабрикаты не только для собственных производств, но и под торговыми марками сетей. Проект создаст 3 тыс. новых рабочих мест, после выхода на плановые мощности компания сможет выпускать 180 тыс. т продукции в год.

Партнер компании «» Альбина Корягина считает этот проект очень перспективным. По ее словам, рынок готового питания в России сейчас на подъеме. В 2017—2022 годах он демонстрировал устойчивый рост объемов производства в натуральном выражении: с 32,1 тыс. т до 216,5 тыс. т. Выручка производителей в 2017—2021 годах увеличилась с 3,7 млрд руб. до 57,3 млрд руб., а по итогам 2022 года превысила 60 млрд руб. Рынок готового питания имеет несколько ключевых каналов продаж: розничная торговля, поставка объектам социальной сферы, а также корпоративные потребители. Отдельным сегментом являются госзакупки, ключевые потребители здесь — муниципальные учреждения.

Однако самым быстрорастущим сегментом Корягина назвала корпоративный сектор. Все больше отечественных компаний отказываются от собственных мощностей по обеспечению питанием сотрудников, и переводят этот процесс на аутсорс. Эксперт согласна, что отдельным важным сегментом местного рынка готового питания будут туристы, часть из них станут потребителями этой продукции.

Ключевыми макрофакторами, обуславливающими рост этого рынка в России в среднесрочной перспективе будет увеличение численности городского населения и восстановление уровня доходов, смещение потребительских предпочтений в сторону покупки продукции, готовой к употреблению, а также ненасыщенный спрос в корпоративном и муниципальном сегментах рынка, считает Корягина. 

Прогнозируемый объем данного рынка в России к 2030 году оценивается в 355 тыс. т, а к 2033-му он достигнет уже 423 тыс. т в натуральном выражении, считает она. С поставками ингредиентов, на ее взгляд, проблем не будет. По ее словам, окупаемость подобных проектов составляет два-четыре года в зависимости от затрат на оборудование и выбора места для самого производства. Эти затраты в первую очередь зависят от объема производства и ассортимента выпускаемой продукции. Каких-либо особенных сложностей в данном проекте нет, добавляет Корягина.

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