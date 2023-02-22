В этом году в Ингушетии откроется завод по переработке грецкого ореха

«Ореховый сад» увеличил площадь ореховых садов со 100 до 177 гектаров Pixabay

Компания «Ореховый сад» до конца 2023 года запустит первую очередь предприятия по глубокой переработке орехов в Сунженском районе Ингушетии, сообщил региональный Минсельхоз. Мощность предприятия составит 1,2 тыс. т в год. На начальном этапе планируется выпускать варенье из зеленого грецкого ореха.



Предполагается, что на полную мощность завод выйдет в 2027 году. Там начнут производить ореховое масло, перерабатывать ореховую кожуру и ядро для кондитерских изделий. «Ореховый сад» не ожидает проблем с сырьем — для этих целей предприятие увеличило площадь ореховых садов со 100 га до 177 га.



В рамках инвестпроекта будет создана линия по колке, сушке и карамелизации орехового ядра, а также производству орехового масла холодного отжима. По мере повышения урожайности также предполагается запустить производство чурчхелы. При фабрике будет действовать холодильник мощностью хранения около 1 тыс. т готовой продукции.



В начале февраля в правительстве Ингушетии рассказывали «Интерфаксу» о планах возродить производство грецкого ореха в республике. Власти заявили, что собираются передать в аренду 550 га заброшенных территорий ореховых садов 150 местным предпринимателям. Там также рассказывали, что инвестиции в проект «Орехового сада» оцениваются в 100 млн руб.



В ноябре прошлого года президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин говорил «Агроинвестору», что в России есть дефицит ореховых питомников, на фоне которого сформировалась нехватка посадочного материала. В основном он завозился из Польши и Италии. На тот момент, по словам Муханина, поставки оттуда были крайне затруднительны, поэтому закладка ореховых садов в России замедлилась. «В целом производство любых орехов сейчас перспективно, так как они в дефиците. Их стоимость серьезно выросла, хотя эта продукция для ввоза не запрещена, — отмечал он. — Есть сложности при получении лицензии, перевозках. Логистика стала непредсказуемой, поэтому запросы на создание проектов по производству орехов сейчас идут».



В октябре в Ростовской области стартовали работы по созданию первого в регионе суперинтенсивного сада фундука с капельным орошением. Соглашение о реализации проекта было подписано в ходе выставки «Золотая осень — 2022». Инициатор проекта — предприниматель Андрей Крютченко. Сроки реализации — 2022-2030 годы, объем инвестиций — свыше 1 млрд руб. К 2030 году площадь сада должна достичь 300 га.



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