Компания из Дагестана планирует значительно увеличить площадь ореховых садов

Производство любых орехов сейчас перспективно Pixabay

Дагестанская аграрная компания «Полоса» в 2022 году увеличит площадь собственных садов в 1,6 раза до 2,6 тыс. га. Из них более 2 тыс. га придется на сад фундука, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики. На данный момент площадь посадок предприятия составляет 1,6 тыс. га.



Первый заместитель Минсельхозпрода Дагестана Шарип Шарипов, слова которого приводит РБК, отметил, что в Сулейман-Стальском районе республики сформирован центр развития садоводства и агротехнологий. Компания «Полоса» развивает в этом районе самый крупный сад фундука в Европе. В 2022 году инвестор запланировал освоить 1 тыс. га земли и вдвое расширить эту площадь в 2023 году.



По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile , ООО «Полоса» зарегистрировано в 2013 году в селе Касумкент Сулейман-Стальского района Дагестана. Основным видом деятельности компании является выращивание семечковых и косточковых культур. Агроведомство республики уточняет, что предприятие занимается выращиванием и хранением яблок, груш, черешни, слив, винограда, хурмы, киви, граната, фундука, грецких орехов, миндаля, каштана.



Президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин сказал «Агроинвестору», что в России есть дефицит ореховых питомников, на фоне которого сформировалась нехватка посадочного материала. В основном он завозился из Польши и Италии. Сейчас, по словам Муханина, поставки оттуда крайне затруднительны, поэтому закладка ореховых садов в России замедлилась. По его словам, раньше машина с посадочным материалом из Италии до Москвы шла 7 дней, сейчас она не доходит даже за 25 дней. «Поэтому большой вопрос, где эта компания планирует брать саженцы. Возможно, они планируют завозить через Азербайджан. Если компания найдет выход на хороший импортный питомник, то проект выглядит перспективным, так как выращивание орехов — прибыльное дело», — отметил Муханин.



«В целом производство любых орехов сейчас перспективно, так как они в дефиците. Их стоимость серьезно выросла, хотя эта продукция для ввоза не запрещена, — отмечает он. — Есть сложности при получении лицензии, перевозках. Логистика стала непредсказуемой, поэтому запросы на создание проектов по производству орехов сейчас идут».



В октябре в Ростовской области стартовали работы по созданию первого в регионе суперинтенсивного сада фундука с капельным орошением. Соглашение о реализации проекта было подписано в ходе выставки «Золотая осень — 2022». Инициатор проекта — предприниматель Андрей Крютченко. Сроки реализации проекта — 2022-2030 годы, объем инвестиций — свыше 1 млрд руб. К 2030 году площадь сада должна достичь 300 га.



В июне прошлого года «Агроинвестор» писал, что концерн «Покровский» в течение двух лет планирует расширить площадь ореховой рощи фундука с 260 га до 550 га в Краснодарском крае. Инвестиции составят более 500 млн руб. Еще 250 млн руб. агрохолдинг вложит в организацию капельного орошения сада.



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