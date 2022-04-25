В Ингушетии построят первый в стране завод по переработке грецкого ореха

Ореховые деревья выходят на стадию плодоношения очень долго Pixabay

Компания «Ореховый сад» предпринимателя Хамзы Медова к 2025 году планирует построить в Ингушетии первый в России завод по переработке грецкого ореха, сообщается на сайте главы и правительства республики. Предприятие будет включать линии по колке, сушке и карамелизации орехового ядра, перемола скорлупы, а также производства орехового масла холодного отжима. Стоимость проекта оценивается в 100 млн руб.



Плановая мощность переработки составит 1750 т в год. В качестве сырья будут использоваться орехи, выращенные в саду компании. С 2016-го по 2020 годы предприятие заложило сады грецкого ореха в сельском поселении Берд-Юрт, завершение посадки планируется в 2022-м. Общая площадь садов составит 175 га, первый большой урожай планируется получить в 2024 году.



Кроме того, по словам Хамзы Медова, компания рассчитывает выращивать другие виды плодов. «Мы посадили в питомнике 8 тыс. саженцев фундука сорта Черкесский-2, если приживаемость будет высокой, то намерены посадить еще 20 га фундука, — рассказал он. — Также, как пилотный проект, три года назад посадили по 1 га алтайской облепихи и грузинского кизила».



Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова отмечает, что в нашей стране переработка орехов (равно как и их выращивание) действительно не развита, как и вся переработка продукции категории «фреш», к которой также относятся плоды и ягоды. По словам эксперта, основная их доля поступает в Россию из государств ближнего зарубежья: Узбекистана, Таджикистана, Абхазии, Азербайджана, Армении. Также частично мы закупаем орехи в странах дальнего зарубежья, в том числе Китае.



«Специфика производства орехов в том, что ореховые деревья выходят на стадию плодоношения очень долго. Например, чтобы начать получать нормальный урожай грецкого ореха, необходимо десять лет, — рассказала она «Агроинвестору». — Однако и плодоносить орех может очень долго — до 200 лет при должном уходе. Для сравнения, плодовые деревья в интенсивных садах начинают плодоносить через год-два». Выращивать орехи можно только в южных регионах: Дагестане, Северной Осетии, Ставропольском крае, Ингушетии, добавляет она. «Поэтому возникает вопрос, будет ли к 2025 году, когда планируется запуск предприятия, достаточный объем орехов для переработки. Возможно, по крайней мере на начальном этапе, компании придется использовать для переработки импортное сырье», — допускает Решетникова.

