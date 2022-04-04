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Аналитика

Доля импортного продовольствия в ритейле уменьшилась на треть

Больше всего импорта отмечается в сегменте сыров

Татьяна Кулистикова

| Агроинвестор |

На государства, поддержавшие санкции против России, в прошлом году пришлось почти 29% поставок продовольствия
Pixabay
На государства, поддержавшие санкции против России, в прошлом году пришлось почти 29% поставок продовольствия
Pixabay

В 2021 году доля импортных товаров в продовольственной рознице составила в среднем 24%, говорится в исследовании аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (есть у «Агроинвестора»). Меньше импорта было только в 2016 и 2017 годах — 23%. Максимума в 36% его доля достигала в 2005, 2007 и 2013 годах, следует из обзора. С 2014 года, когда начало действовать продовольственное эмбарго на ввоз продуктов питания из ряда стран, зависимость ритейла от зарубежных продовольственных товаров уменьшилась на треть, подсчитали аналитики FinExpertiza, используя данные Росстата.

В общем товарообороте продовольствия максимальная доля импорта отмечается в Смоленской (82,8% в среднем за 2021 год) и Магаданской (50%) областях, Санкт-Петербурге (32,4%), Рязанской области (27,6%), Москве (25,1%), Адыгее (22,2%), Краснодарском (21,1%), Камчатском (19,1%), Приморском (18,1%) краях и Брянской области (18%). Минимум импортных продуктов питания продают ритейлеры, зарегистрированные в Крыму (0,02%), Марий Эл (0,2%), Оренбургской (0,2%), Тюменской (0,2%), Амурской (0,3%) областях, Бурятии (0,4%), Башкортостане (0,5%), Пермском крае (0,6%), Новгородской (0,6%) и Белгородской (0,7%) областях.

Больше всего импортных товаров — 32,5% в общих товарных ресурсах в натуральном выражении — отмечается в сегменте сыров, оценили аналитики FinExpertiza. Далее идут животные масла (29,5%), говядина и субпродукты (27,6%), а также растительные масла (17%). Меньше всего на прилавках магазинов импортной свинины (не более 0,2%), муки и круп (по 1,1%), колбасной продукции (1,3%), мяса птицы (4,7%).

Рынки
Россельхозбанк оценил долю отечественных сыров на рынке

Россельхозбанк оценил долю отечественных сыров на рынке

При этом аналитики FinExpertiza напоминают, что продовольствие является третьей по значимости статьей российского импорта после машин, оборудования, транспорта и продукции химической промышленности, на его долю в стоимостном выражении приходится 11,5% от всех поставок из-за рубежа. Больше всего российские импортеры ввозят фруктов и орехов (17% в товарной структуре импорта продовольствия в стоимостном выражении), напитков, включая алкогольные (9,9%), молочной продукции, яиц и меда (8,7%), семян и плодов (6,9%), жиров и масел (6,4%), рыбы и морепродуктов (6,3%).

Крупнейшим поставщиком продовольствия, в первую очередь мясной и молочной продукции, в Россию является Белоруссия, в прошлом году на ее долю пришлось 13,5% ввоза в стоимостном выражении. Далее идут Турция (5,5%), Бразилия (4,7%), Эквадор (4,3%) и Китай (4,2%). На страны СНГ в сумме пришлось 20,6% импортных поставок, на Евросоюз — 22,4%, а на все государства, поддержавшие санкции против России, — 28,7%, подсчитали аналитики.

Хотя за последние 10 лет зависимость продуктовой розницы от импорта сократилась на треть, в отечественных продуктах питания и сельхозпродукции зачастую высока импортная составляющая — сырье, компоненты, техника, упаковка, обращает внимание член совета директоров FinExpertiza Агван Микаелян, слова которого приводятся в исследовании. «В условиях беспрецедентного санкционного давления тема импортозамещения должна получить новое развитие, — уверен он. — Однако при сценарии резкого сокращения поставок импортных товаров и технологий налаживание производственных процессов потребует значительного времени».

Татьяна Кулистикова 

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