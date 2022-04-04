Доля импортного продовольствия в ритейле уменьшилась на треть

На государства, поддержавшие санкции против России, в прошлом году пришлось почти 29% поставок продовольствия Pixabay

В 2021 году доля импортных товаров в продовольственной рознице составила в среднем 24%, говорится в исследовании аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (есть у «Агроинвестора»). Меньше импорта было только в 2016 и 2017 годах — 23%. Максимума в 36% его доля достигала в 2005, 2007 и 2013 годах, следует из обзора. С 2014 года, когда начало действовать продовольственное эмбарго на ввоз продуктов питания из ряда стран, зависимость ритейла от зарубежных продовольственных товаров уменьшилась на треть, подсчитали аналитики FinExpertiza, используя данные Росстата.



В общем товарообороте продовольствия максимальная доля импорта отмечается в Смоленской (82,8% в среднем за 2021 год) и Магаданской (50%) областях, Санкт-Петербурге (32,4%), Рязанской области (27,6%), Москве (25,1%), Адыгее (22,2%), Краснодарском (21,1%), Камчатском (19,1%), Приморском (18,1%) краях и Брянской области (18%). Минимум импортных продуктов питания продают ритейлеры, зарегистрированные в Крыму (0,02%), Марий Эл (0,2%), Оренбургской (0,2%), Тюменской (0,2%), Амурской (0,3%) областях, Бурятии (0,4%), Башкортостане (0,5%), Пермском крае (0,6%), Новгородской (0,6%) и Белгородской (0,7%) областях.



Больше всего импортных товаров — 32,5% в общих товарных ресурсах в натуральном выражении — отмечается в сегменте сыров, оценили аналитики FinExpertiza. Далее идут животные масла (29,5%), говядина и субпродукты (27,6%), а также растительные масла (17%). Меньше всего на прилавках магазинов импортной свинины (не более 0,2%), муки и круп (по 1,1%), колбасной продукции (1,3%), мяса птицы (4,7%).



При этом аналитики FinExpertiza напоминают, что продовольствие является третьей по значимости статьей российского импорта после машин, оборудования, транспорта и продукции химической промышленности, на его долю в стоимостном выражении приходится 11,5% от всех поставок из-за рубежа. Больше всего российские импортеры ввозят фруктов и орехов (17% в товарной структуре импорта продовольствия в стоимостном выражении), напитков, включая алкогольные (9,9%), молочной продукции, яиц и меда (8,7%), семян и плодов (6,9%), жиров и масел (6,4%), рыбы и морепродуктов (6,3%).



Крупнейшим поставщиком продовольствия, в первую очередь мясной и молочной продукции, в Россию является Белоруссия, в прошлом году на ее долю пришлось 13,5% ввоза в стоимостном выражении. Далее идут Турция (5,5%), Бразилия (4,7%), Эквадор (4,3%) и Китай (4,2%). На страны СНГ в сумме пришлось 20,6% импортных поставок, на Евросоюз — 22,4%, а на все государства, поддержавшие санкции против России, — 28,7%, подсчитали аналитики.



Хотя за последние 10 лет зависимость продуктовой розницы от импорта сократилась на треть, в отечественных продуктах питания и сельхозпродукции зачастую высока импортная составляющая — сырье, компоненты, техника, упаковка, обращает внимание член совета директоров FinExpertiza Агван Микаелян, слова которого приводятся в исследовании. «В условиях беспрецедентного санкционного давления тема импортозамещения должна получить новое развитие, — уверен он. — Однако при сценарии резкого сокращения поставок импортных товаров и технологий налаживание производственных процессов потребует значительного времени».

