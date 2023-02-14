Евгений Гинер привлек партнера в свой овощной проект

Астраханская область — лидер по выращиванию томатов в открытом грунте А. Гордеев

Владелец агрохолдинга «Агроинновация», президент московского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер привлек партнера для выращивания и переработки томатов в Астраханской области. Владельцем 25% проекта стал гендиректор связанного с ГК Mercury (продавец люксовых товаров) ЗАО «Авто Драйв» Игорь Козловский, следует из данных сервиса проверки контрагентов Rusprofile .



«Агроинновация» управляет 44 тыс. га земель, сахарными заводами и молочным комбинатом в Курской и Белгородской областях. По данным «Коммерсанта», в Астраханской области компания планирует выращивать томаты, картофель, а также выпускать томатную пасту. Как сообщала администрация губернатора региона, проект стоимостью 10,5 млрд руб. может использовать около 30 тыс. га земель.



Источник «Агроинвестора» в отрасли отметил, что для переработки используются дешевые томаты, поэтому Астраханская область — правильный выбор места для реализации проекта — регион является лидером по производству овощей открытого грунта. Кроме того, там есть множество КФХ, которые могут производить дешевые томаты в большом количестве.



По его мнению, партнеры в компании меняются из-за необходимости дополнительных инвестиций. «Сам по себе этот бизнес, видимо, не совсем высококонкурентоспособен, потому что есть импортное сырье, из которого тоже делают томатную пасту. Конкурировать с зарубежной продукцией достаточно сложно», — сказал собеседник «Агроинвестора». В целом, по его мнению, этот проект интересный. Кроме того, стоимость российской томатной пасты будет дешевле импортной.



Производство томатов в открытом грунте в 2022 году составило порядка 1 млн т. Лидерами по их выращиванию являются Астраханская, Волгоградская и Ростовская области.

Партнер компании «НЭО Центр» Альбина Корягина сказала «Агроинвестору», что импорт томатной пасты сейчас снижается. Так, в 2021 году было завезено 3,3 тыс. т, что на 21% меньше, чем годом ранее. С другой стороны, внутренне производство ежегодно растет: в 2022-м было выпущено 438,8 млн условных банок, что на 66% больше, чем в 2019 году. При этом экспорт увеличивается — в 2021 году было вывезено 19 тыс. т томатной пасты. По мнению Корягиной, основная часть импортозамещения в этом секторе уже произошла, и лидерами являются те игроки, которые вошли рынок ранее. «Однако это не значит, что производство томатной пасты — неперспективный рынок — потребление пасты в стране стабильно увеличивается», — отметила она.



О том, что «Агроинновация Астрахань» построит предприятие по производству и переработке томатов в Астраханской области стало известно в конце прошлого года. Тогда инвестиции оценивались в 9 млрд руб. В администрации региона тогда сообщали, что проект будет завершен в 2028 году.



Производственный процесс на предприятии будет включать полный цикл — от выращивания собственной рассады до расфасовки сырья в промышленную тару. Сырьем планируется обеспечить до 60% отечественного рынка. Поставки будут идти крупным оптом и напрямую производителям консервной продукции. Цеха оснастят автоматизированными системами и современным оборудованием. При выходе на проектную мощность после 2031 года объем производства составит более 60 тыс. т томатной пасты.



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