ИКАР: Россия может значительно нарастить экспорт сахара

В прошлом сезоне экспорт сахара составил 327 тысяч тонн А. Галеев

В этом сезоне Россия может поставить на экспорт не менее 400 тыс. т сахара, прогнозирует Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в 2022/23 объем вывоза, по его оценке, составил 327 тыс. т. Для сравнения, в рекордном сезоне 2019/20 года объем отгрузок достиг 1,5 млн т. С сезона-2016/17 в России начались времена перепроизводства сахара, при этом оптовые цены на сахар часто были ниже мирового паритета. Несмотря на это экспорт сахара по железной дороге незначителен и с февраля 2022 года не превышает 34 тыс. т в месяц. Экспорт другими видами транспорта также небольшой, рассказал «Агроинвестору» ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. По его словам, в августе 2023 года разница в ценах на сахар между Краснодаром и Лондоном достигла рекордно низкого уровня.



Основной страной-импортером российского сахара с начала 2022/23 года является Казахстан, периодически делают закупки Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Монголия, Туркмения и Абхазия, продолжает Иванов. Россия пока не возобновила железнодорожный экспорт сахара на рынки пяти стран — Афганистана, КНДР, Грузии, Армении, Ирана, отмечает эксперт. Кроме того, ранее сахар отгружался морскими контейнерами через порты Новороссийска, Темрюка и Санкт-Петербурга на рынки более 30 стран Евразии и Африки. Также были поставки в Сербию на фурах. ЕС и Китай на данный момент закрыты для экспорта.



Иванов предполагает, что низкий объем экспорта связан с трудностями в расчетах, логистике и страховании, и покупатели теперь могут требовать дополнительных скидок на российский сахар. «Возможно, российские экспортеры не всегда предлагают все виды сахара, которые востребованы покупателями, включая различные качества, типы, упаковку, виды транспорта, сроки поставки и варианты расчетов, не только в долларах США и евро», — считает Иванов. Он подчеркнул, что на рынках всех указанных стран потребление сахара не прекратилось, поэтому Россия может обеспечить постоянное присутствие своего сахара на каждом доступном логистическом рынке, тем более сокращение экспорта сахара из Индии и Пакистана создает для этого благоприятные условия.



Финансовый директор группы «Сюкден» Глеб Тихомиров согласен, что у России есть потенциал для выхода на мировой рынок сахара, прежде всего в географической зоне СНГ. «Мы традиционно поставляем сахар в Казахстан и другие республики Средней Азии, речь идет о нескольких десятках тысяч тонн в год», — рассказал он «Агроинвестору». По мнению Тихомирова, закрепление на рынках СНГ является «необходимым условием для развития сахарной промышленности России, у которой есть большие конкурентные преимущества в данной географической зоне».



С начала августа Россия экспортировала 12,2 тыс. т белого сахара, преимущественно в Казахстан и Узбекистан. Железнодорожный транзит сахара из Беларуси в Среднюю Азию составил 1,4 тыс. т, говорится в аналитических материалах sugar.ru. Согласно данным, опубликованным на портале 18 августа, с начала недели в России наблюдается рост оптовых цен на сахар от производителей. На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже были проданы все лоты по цене 59,5 руб./кг, а на Нижегородской товарно-сырьевой бирже аналогичные лоты остались нераспроданными по цене 60 руб./кг.



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