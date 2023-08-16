Производство сахара вдвое больше прошлогоднего

В августе может быть выработано 400 тысяч тонн сахара Pixabay

По состоянию на 15 августа в России было переработано около 1,3 млн т сахарной свеклы нового урожая, выпущено 147,2 тыс. т сахара — почти вдвое больше, чем на аналогичную дату прошлого года (76,7 тыс. т). Также выработано 47,5 тыс. т мелассы и 47,7 тыс. т сушеного гранулированного жома, сообщает Союзроссахар.



По информации союза, в Краснодарском крае работает 14 сахарных заводов, в Ставропольском крае и Тамбовской области — по одному. Пресс-служба управления сельского хозяйства Липецкой области сообщила, что на Грязинском и Лебедянском сахарных заводах региона также началась переработка нового урожая сахарной свеклы, ее заготовку они начали в конце прошлой недели, заготовлено 4 тыс. т. Еще два завода области — «Агроснабсахар» и Добринский — планируют начать работу на следующей неделе.



В прошлом году к этому времени переработку свеклы в целом по стране вели 14 сахарных заводов, уточняет Союзроссахар. Ранее он сообщал, что в августе должны начать работу 33 предприятия. Объем производства сахара в этом месяце ожидается на уровне 400 тыс. т, что на 30 тыс. т больше аналогичного периода прошлого года. Ведущий эксперт Института конъюнктура аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов ранее говорил «Агроинвестору», что в текущем сезоне, как и в 2022/23-м, переработку сахарной свеклы должны вести 65 заводов, хотя, возможно, также будет работать завод «ЭкоНивы» «Коммунар» в Курской области.



Переработка сахарной свеклы в этом сезоне началась рекордно рано — первый сахар пошел 27 июля, в то время как в прошлом году это произошло 30 июля. Переработка свеклы урожая 2022 года завершилась 24 февраля, годом ранее — 16 февраля. По данным ИКАР, объем производства свекловичного сахара за прошлый сезон составил около 6,2 млн т. В этом сезоне, по прогнозу ИКАР, производство свекловичного сахара может превысить 6,5 млн т.



Экспорт сахара в сезоне-2022/23 составил около 335 тыс. т, запасы сахара на конец сезона достигли примерно 1,19 млн т — больше, чем годом ранее (917 тыс. т). Россия сохраняет режим, в соответствии с которым в новом сельхозгоду разрешается экспорт в рамках экспортных соглашений только 1 т сахара. Постановление правительства, допускающее заключение экспортных соглашений между производителями сахара, было принято в апреле 2020 года. При этом возможности для экспорта сахара компаниями в индивидуальном порядке сохраняются.



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