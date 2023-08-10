В России выработаны первые 100 тысяч тонн сахара из свеклы нового урожая

В августе переработку сахарной свеклы будут вести 33 завода ГК «Продимекс»

В Краснодарском крае к 10 августа выработаны первые 100 тыс. т сахара из свеклы нового урожая, также с 7 августа начался выпуск сахара на заводе в Ставропольском крае, рассказал «Агроинвестору» ведущий эксперт Института конъюнктура аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. По данным на утро 9 августа, на сахарных заводах Краснодарского края было заготовлено 932,6 тыс. т сахарной свеклы с учетом подвоза из Ставропольского края и Ростовской области. Это более чем вдвое выше показателя прошлого года, когда на эту дату было заготовлено 414,7 тыс. т сахарной свеклы. Было переработано 837,1 тыс. т (308,7 тыс. т год назад), выработано 91,2 тыс. т сахара (34 тыс. т). Выход сахара немного уступает показателю прошлого года: 10,7% против 10,9%. По словам Иванова, на Юге работают 13 сахарных заводов, в ближайшие дни будут запущены оставшиеся два в этом макрорегионе — «Успенский сахарник» («Продимекс») и Тбилисский («Сюкден») в Краснодарском крае.



По данным на 8 августа сахарная свекла была убрана на 13,9 тыс. га, или 1,3% от площади сева. Накопано 700,9 тыс. т против 352,5 тыс. т на ту же дату прошлого года. Средняя урожайность составляет 505,9 ц/га — на 23 ц/га, или 4,8% выше, чем годом ранее. В том числе в Краснодарском крае к этой дате сахарная свекла была выкопана на площади 13 тыс. га, собрано 659,4 тыс. т при средней урожайности 507,2 ц/га. Этот показатель выше, чем в Ставропольском крае, где сбор с гектара составляет 494,1 ц, и в Ростовской области (400 ц). Эти регионы начали уборку свеклы с 4 августа, к 8 августа там было накопано 38,5 тыс. т и 3 тыс. т соответственно.



По оценке Союзроссахара, в августе переработку сахарной свеклы будут вести 33 завода. Объем производства сахара в этом месяце ожидается на уровне 400 тыс. т, что на 30 тыс. т больше аналогичного периода прошлого года. Всего в этом сезоне, как и в 2022/23-м, переработку сахарной свеклы должны вести 65 заводов. Хотя, возможно, также будет работать завод «ЭкоНивы» «Коммунар» в Курской области, добавляет Иванов.



Первым сахарным заводом ГК «Продимекс», крупнейшего в стране производителя сахара, приступившим к переработке сахарной свеклы нового урожая, стал «Ставропольсахар». Он начал выработку сахара с 6 августа — на неделю раньше, чем в прошлом сезоне, сообщила компания. Мощность переработки составляет 4,2 тыс. т свеклы в сутки. Во второй декаде августа начнет работу «Успенский сахарник». Предприятия «Продимекса» полностью готовы к новому сезону: в плановом режиме были проведены и завершены в срок все необходимые мероприятия по ремонту и подготовке заводов к началу работ, также прошли «холодные» прокачки, отмечает агрохолдинг.



В этом году переработка сахарной свекла началась рекордно рано: первый сахар пошел 27 июля (в прошлом году — 30 июля). Переработка сахарной свеклы урожая 2022 года завершилась к 24 февраля (годом ранее — 16 февраля). Сезон 2022/23 продлился в среднем 132 дня (109 год назад), от 75 суток на Большевике до 187 — на Кирсановском заводе. Весной и летом продолжилась переработка сиропа и мелассы.



По данным ИКАР, по итогам прошлого сезона (август 2022 — июль 2023) объем производства свекловичного сахара составил около 6,2 млн т, из сырца было выработано 38 тыс. т. Потребление оценивается в 5,8 млн т, экспорт — на уровне 335 тыс. т, импорт белого сахара — 193 тыс. т. Запасы сахара на конец сезона достигли примерно 1,19 млн т (917 тыс. т годом ранее). В новом сезоне, по прогнозу ИКАР, производства свекловичного сахара может превысить 6,5 млн т.



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