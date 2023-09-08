Минсельхоз: производство сахара в этом году составит около 6 млн тонн

Сбор сахарной свеклы на 20,5% выше, чем год назад Т. Кулистикова

В январе-июле 2023 года в России было произведено 697 тыс. т сахара, сообщила пресс-служба Минсельхоза. Ожидается, что к концу года его производство составит около 6 млн т. Цены на сахар сейчас стабильны и за последний месяц снизились на 1,7%. Минсельхоз прогнозирует, что динамика цен на сахар не превысит темпы общей инфляции.



Также ведомство сообщает, что накопано 6,5 млн т сахарной свеклы — на 20,5% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Массовый сбор урожая будет проходить во второй половине сентября — октябре. По данным Союзроссахара на 4 сентября, было убрано 116,1 тыс. га посевов сахарной свеклы, что на 19% больше, чем в прошлом году. Средняя урожайность Южном федеральном округе составляла 498 ц/га, на Северном Кавказе — 492 ц/га, в Центре — 464 ц/га, в Приволжье — 363 ц/га, в Сибири — 425 ц/га.



Сахаристость корнеплодов свеклы в большинстве регионов увеличилась на 15,73% благодаря сухой и теплой погоде. Однако на юге России отмечается ее снижение. На указанную дату свеклосахарную кампанию вели 46 заводов. По данным Союзроссахара, было переработано 4,6 млн т свеклы, из которой выработано 555 тыс. т сахара. В прошлом году на эту дату было произведено 447 тыс. т сахара, сравнил союз.



По данным Института конъюнктура аграрного рынка (ИКАР), по итогам прошлого сезона (август 2022 — июль 2023) объем производства свекловичного сахара составил около 6,2 млн т, из сырца было выработано 38 тыс. т. Потребление оценивается в 5,8 млн т, экспорт — на уровне 335 тыс. т, импорт белого сахара — 193 тыс. т. Запасы сахара на конец сезона достигли примерно 1,19 млн т (917 тыс. т годом ранее). В новом сезоне, по прогнозу ИКАР, производство свекловичного сахара может превысить 6,5 млн т.



Аналитики портала sugar.ru отмечают, что затишье на сахарном рынке, длившееся несколько недель подряд, сменилось бурным спросом. Второй день на трех сахарных биржах продается в сумме более 2 тыс. т сахара за сессию. «Однако пока непонятно, является ли этот рост продаж следствием “проснувшегося” конечного спроса, или краткосрочной игрой спекулянтов, — отмечается в обзоре портала. — Если оценивать перспективы оптовых цен на сахар, то много факторов говорят за рост. Это и рекордно высокие мировые цены на сахар и сахар-сырец, и падающий рубль. Дополнительно нервозности рынку добавляют сообщения о проблемах с ГСМ в ряде свеклосеющих регионов России».



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