ИКАР может повысить прогноз производства сахара

К 25 октября в целом по стране было выработало 3 млн тонн сахара Е. Разумный

По прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), производство сахара в сезоне-2023/24 составит 6,5 млн т, однако возможна корректировка прогноза в сторону повышения. К 25 октября в целом по стране было выработало 3 млн т сахара, в том числе свыше 1 млн т — в Краснодарском крае. С 22 сентября в России работают все 66 сахарных заводов. С середины сентября до конца ноября суточная выработка сахара будет пиковой — на уровне 45-55 тыс. т при потреблении около 16,2 тыс. т, что приводит к увеличению запасов, говорится в материалах ИКАР.



В ЕАЭС все 75 сахарных заводов пущены к началу октября. Суточную выработку сахара в ЕАЭС в октябре-ноябре ИКАР оценивает в 60-65 тыс. т. «С конца августа минимум по начало января (порой и до февраля) — время сезонного роста запасов сахара, мелассы и гранулированного жома на внутреннем рынке ЕАЭС, — обращает внимание ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов. — Активный экспорт именно в этот период помог бы отрасли сбалансировать финансы и возможности заводской логистики».



По данным Союзроссахара, в ноябре девять сахарных заводов Краснодарского края завершат переработку сахарной свеклы. Суточный объем производства на этих предприятиях составляет около 7 тыс. т. «В прошедшие выходные раньше, чем в прошлом году, завершил переработку свеклы сахарный завод, среднесуточная выработка которого составляет 700 т сахара. Это связано, в первую очередь, с сокращением количества переработанной свеклы на 40%», — отметил союз, не уточняя, о каком предприятии речь.



ИКАР ранее сообщал, что на Юге первым может завершить сезон Новокубанский завод. Годом ранее первым закончил переработку свеклы Гулькевичский завод 18 ноября. По оценке Союзроссахара, в этом году объем заготовки сахарной свеклы в Краснодарском крае составит около 12 млн т, производство сахара — примерно 1,5 млн т. ИКАР предварительно оценивает производство сахара на 15 заводах Юга (с учетом Изобильненского в Ставропольском крае) в 1,57 млн т (1,68 млн т в прошлом сезоне).



По прогнозу ИКАР, валовой сбор сахарной свеклы, исходя из ткущей урожайности, составит около 51,4 млн т против 48,9 млн т в прошлом году. К 27 октября свекла была убрана почти с 79% площадей, сбор составил 40,1 млн т (грязный вес, в поле) против 31,4 млн т год назад. Средняя урожайность увеличилась с 455,9 ц/га до 480 ц/га. Минсельхоз оценивает потенциал сбора сахарной свеклы в 50,5 млн т. Свеклосахарная кампания сезона-2023/24 началась в среднем ранее предыдущего сезона на Юге и в Центральном Черноземье, заготовка и переработка свеклы в августе-сентябре шли темпом выше предыдущего года. Выход сахара стал больше, чем в предыдущем сезоне, с 24 октября, сравнил ИКАР.



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