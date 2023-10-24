Имущество концерна «Покровский» на 500 млрд рублей изъято в пользу государства

Все подразделения агрохолдинга продолжают работать в штатном режиме Е. Разумный

Лабинский городской суд Краснодарского края принял решение об изъятии имущества Андрея Коровайко и Аркадия Чебанова, которых называет бенефициарами концерна «Покровский», а также связанных с ними физических и юридических лиц. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах Ростовской области. Общая стоимость изъятого имущества превышает 500 млрд руб. Это решение было принято в рамках удовлетворения антикоррупционного иска Генпрокуратуры.



Изъятые активы включают сельскохозяйственные предприятия, сахарные заводы, мясокомбинаты, фирмы по производству электрооборудования и строительству недвижимости, расположенные на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Коровайко и Чебанов находятся в международном розыске по обвинению в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, включая организацию межрегионального преступного сообщества.



Решение Лабинского городского суда не влияет на исполнение концерном «Покровский» контрактных обязательств и выплату заработной платы сотрудникам, сообщили «Агроинвестору» в пресс-службе «Покровского». Все подразделения группы работают в штатном режиме и осуществляют свою производственно-хозяйственную деятельность под контролем судебных приставов. «Мы уверены, что эффективно работающие предприятия АПК являются фундаментом продовольственной безопасности страны и основой ее экспортного потенциала, стабильным источником налоговых поступлений в бюджет. Поэтому мы продолжаем сеять, перерабатывать и продавать продукцию АПК — как на внутреннем рынке, так и экспортировать в другие страны», — отметили в агрохолдинге.



Управляющий партнер, адвокат юридической группы «Ратум» Ольга Романова сказала «Агроинвестору», что решение по этому делу было вынесено достаточно быстро (о направлении иска в суд стало известно в начале августа), обычно такого рода дела рассматриваются дольше. «Это значит, что это решение принципиальное и оно уже принято. Пока есть время на обжалование, думаю, юристы холдинга будут оспаривать его, но перспективы изменения достаточно низкие», — считает юрист. По ее мнению, учитывая ситуацию и скорость рассмотрения дела, скорее всего, решение останется прежним.



«Такой способ защиты государственных интересов прокуратурой применяется не только в отношении крупных компаний, но и в отношении частных лиц. В том числе такое бывает, когда выясняется, что должностные лица, которые ранее состояли на госслужбе, приобретали имущество. Потом подаются иски об изъятии имущества в федеральную казну», — сказала Романова.



18 октября издание «Аргументы недели. Кубань» писало, что «Альфа-Банк» активизировался в деле об изъятии многомиллиардного имущества «Покровского» в пользу государства. Банк подал иск в Лабинский суд о немедленном возврате остатка кредитной линии на сумму около 270 млн руб., несмотря на то что по договору возврат запланирован на 2026 год. Суд принял меры, запрещающие досрочное истребование кредитов банками, так как это приведет к остановке деятельности предприятий и увольнению людей без заработной платы. Однако банк обратился в Мещанский районный суд Москвы с иском о взыскании долга и наложении ареста на счета сельхозпредприятий концерна.



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