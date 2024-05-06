Вступил в силу запрет на экспорт сахара

В текущем сезоне объем производства сахара будет на уровне 6,9 млн тонн при потреблении не более 5,9 млн тонн Россельхозбанк

Вступило в силу постановление правительства о введении временного запрета на экспорт сахара. Документ, подписанный главой кабмина Михаилом Мишустиным, был размещен на портале правовой информации 4 мая. Ранее в своем Телеграм-канале правительство сообщило, что запрет на экспорт тростникового или свекловичного сахара, а также химически чистой сахарозы будет действовать до 31 августа 2024 года. Уточняется, что это решение направлено на поддержание стабильности внутреннего продовольственного рынка.



Постановлением предусмотрен ряд исключений. Так, будут возможны поставки определенных объемов сахара в страны ЕАЭС. В том числе в Армению разрешено отгрузить 28 тыс. т, в Белоруссию — 5 тыс. т, в Казахстан — 120 тыс. т, в Киргизию — 28,5 тыс. т. Распределить эти объемы между участниками внешнеторговой деятельности поручено Минсельхозу в течение 10 рабочих дней. В течение 11 дней ведомство должно передать эти данные Минпромторгу, который будет выдавать лицензии на экспорт сахара.



Решение о временном запрете экспорта сахара было одобрено 5 апреля на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции. Соответствующий проект постановления Минсельхоз подготовил в марте. По информации «Интерфакса», вопрос о запрете экспорта сахара обсуждался в агроведомстве еще в конце февраля. Необходимость этой меры объяснялась беспокойством по поводу активизации поставок сахара за рубеж: с августа 2023 года по середину февраля 2024-го Россия экспортировала 442 тыс. т сахара по железной дороге - почти в три раза больше, чем за аналогичный период предыдущего сезона. Ограничение экспорта позволит сохранить переходящие запасы на достаточном уровне и обеспечить сахаром партнеров по ЕАЭС, пояснял Минсельхоз.



По данным портала Sugar.ru на 26 апреля, с начала прошлого месяца на внешние рынки было поставлено 22,8 тыс. т белого сахара, за весь март — 87,2 тыс. т, за весь февраль — 81,4 тыс. т. «Высокие товарные запасы, самые низкие цены на российский сахар среди стран СНГ, наличие действующих запретов на экспорт сахара со стороны Индии и Пакистана привело к повышению спроса на российский сахар со стороны стран СНГ и центральной Азии. Объем экспорта российского сахара в сезоне-2023/24 достиг второго исторического уровня и составил около 700 тыс. т», — сообщил «Союзроссахар».



«Сколько точно успели вывезти к 6 мая — пока непонятно. Скорее всего, это меньше, чем желательно экспортировать, чтобы не было излишков к началу сезона-2024/25», — прокомментировал «Агроинвестору» ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. По его прогнозу, в текущем сезоне объем производства сахара будет на уровне 6,9 млн т, плюс Беларусь поставит не менее 0,2 млн т. Избыточные к началу сезона запасы только на сахарных заводах эксперт оценивает в 185 тыс. т.



При внутреннем потреблении не более 5,9 млн т, в этом сезоне из России нужно вывезти не менее 1,385 млн т сахара, продолжает Иванов. «Даже учитывая квоту на поставки в страны ЕАЭС в сумме 181,5 тыс. т сахара, итоговый объем вывоза будет меньше», — считает он. Излишние запасы сахара при ограниченном экспорте до конца августа и хорошем производстве из свеклы урожая этого года в сезоне-2024/25 будут давить на цены свеклы и сахара, прогнозирует эксперт. «В связи с этим общеотраслевая маржа просядет, инвестиции сократятся, возможно и сокращение посевов сахарной свеклы в 2025 году. Кто-то из самых закредитованных свекловодов и переработчиков может завершить деятельность в отрасли», — допускает он.



По данным Евразийской сахарной ассоциации, по состоянию на конец апреля в странах ЕАЭС продолжалось производство сахара из накопленного свекловичного сиропа и мелассы на шести сахарных заводах — одного в Белоруссии и пяти в России. Всего в апреле было произведено 116,5 тыс. т такого сахара, а с начала сезона-2023/24 — 202,1 тыс. т. Общий объем производства сахара из сахарной свеклы урожая 2023 года в странах ЕАЭС с начала сезона по состоянию на 2 мая составил 7,53 млн т. В целом по итогам текущего сезона в ЕАЭС может быть выпущено 7,65 млн т сахара. В том числе в России общий объем производства свекловичного сахара оценивается в 6,8 млн т, что на 12% выше уровня прошлого сезона, говорится в сообщении «Союзроссахара».



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