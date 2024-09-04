Средняя урожайность сахарной свеклы на 26% ниже прошлогодней

Переработку сахарной свеклы ведут 48 заводов Е. Стецко

По данным аналитической службы Союзроссахара, на 2 сентября сахарная свекла была убрана со 114 тыс. га, что соответствует уровню прошлого года. Накопано свыше 4 млн т, при этом средняя урожайность — около 381,5 ц/га — на 26% ниже, чем годом ранее. Производство свекловичного сахара ведут 48 заводов. На 2 сентября было выпущено 520 тыс. т сахара, что на 23 тыс. т меньше показателя на ту же дату в 2023 году.



Самая низкая урожайность в Южном федеральном округе — 341,5 ц/га, там же она значительнее всего сократилась по сравнению с показателем прошлого года — на 156,5 ц/га, следует из данных союза. Лидирует по урожайность Сибирь (сахарную свеклу в округе выращивает только Алтайский край) с 474 ц/га, что на 28,6 ц/га больше, чем в прошлом году. Также урожайность сахарной свеклы увеличилась в Приволжье — на 15,8 ц/га, до 380,1 ц/га. В регионах Центра средний сбор с гектара сократился на 98,7 ц, до 365,9 ц. На Северном Кавказе — в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии — урожайность снизилась на 144,2 ц/га, до 345,8 ц/га.



Аналитики Sugar.ru в конце августа уменьшили прогноз производства сахара в сезоне-2024/25 на 100 тыс. т, до 6,3 млн т. «Аграрии сообщают о значительном снижении урожайности почти во всех федеральных округах. Погода в Краснодарском и Ставропольском краях не компенсирует предшествующую засуху. Хорошие новости в том, что Союзроссахар сообщает об увеличении сахаристости свеклы», — поясняли аналитики портала. Союзроссахар в конце августа отмечал, что содержание сахара в сахарной свекле в отдельных регионах на 2-3% выше, чем годом ранее.



Учитывая, что годовое потребление сахара в России составляет около 6 млн т, переходящие остатки оцениваются в 200 тыс. т к прошлому сезону и в 300 тыс. т к их средним значениям, а также импорт около 200 тыс. т белорусского сахара, профицит сахара в сезоне-2024/25 аналитики Sugar.ru оценивают на уровне 600-700 тыс. т, и отмечают, что этот объем хорошо было бы отправить на экспорт, который стал разрешен с 1 сентября.



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