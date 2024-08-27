В России выпущено 304 тысячи тонн сахара из свеклы нового урожая

Средняя урожайность свеклы в 1,4 раза ниже прошлогодней Freepik.com

По данным аналитической службы Союзроссахара на 26 августа, в России переработано 2,3 млн т сахарной свеклы и произведено 304 тыс. т сахара. На прошлой неделе к переработке приступили 16 сахарных заводов: пять в Воронежской области, четыре — в Липецкой, два — в Курской, по одному — в Орловской, Пензенской и Тамбовской областях, в также в Алтайском крае и Татарстане. Всего производство свекловичного сахара ведут 34 предприятия, общее суточное производство сахара составляет 25 тыс. т при среднем потреблении 19 тыс. т.



Средняя урожайность сахарной свеклы в основных свеклосеющих регионах на 26 августа составила 345 ц/га, что на 146 ц/га ниже уровня аналогичного периода прошлого года, при этом сахаристость сахарной свеклы составляет 16,1% — на 1,2% выше, чем год назад, сравнил Союзроссахар. По данным союза на 21 августа, сахарная свекла была выкопана на площади 48,3 тыс. га (на эту дату в прошлом году — на 45,5 тыс. га), собрано 1,67 млн т против 2,2 млн т годом ранее. Средняя масса корня сахарной свеклы составила 440 г, что ниже уровня прошлого года на 13%.



По данным агрономических служб свеклосеющих регионов, на которые ссылается Союзроссахар, за вторую декаду августа в целом по России наблюдалось снижение темпов роста сахарной свеклы по сравнению с первой декадой месяца: среднесуточный прирост корня составил 5,2 г против 6,2 г. При этом прошедшие дожди в регионах Приволжья и Сибири способствовали более динамичному увеличению массы корня там: на 7,7 г и 8,3 г соответственно. В итоге средняя масса корня сахарной свеклы в Алтайском крае на 21 августа составляла 506,3 г — на 81,4 г больше, чем год назад. В регионах Центра этот показатель на 120,9 г меньше, чем в прошлом году, — 436,03 г.



По информации Минсельхоза Курской области, уборка сахарной свеклы идет в свеклосеющих хозяйствах Горшеченского, Золотухинского, Поныровского, Фатежского и Щигровского районов. Убрано 1,5 тыс. га, накопано более 60 тыс. т при средней урожайности свыше 410 ц/га. С 20 августа начал сезон переработки Золотухинский сахарный завод, также идет заготовка сахарной свеклы на Олымском сахарном заводе. На свеклоприемные пункты этих предприятий поступило 33,5 тыс. т сахарной свеклы, переработано 5 тыс. т, выработано 450 т сахара.

В сезоне-2024/25 производство сахара в России может снизиться почти на 10%, примерно до 6,1 млн т, сообщил ТАСС со ссылкой на гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько. По его словам, причиной станет низкая урожайность на юге, где сохраняется жаркая и засушливая погода. В прошлом году объем производства сахара составил 6,8 млн т. При этом сокращение объемов выпуска не скажется на внутреннем рынке благодаря накопленным запасам. «В прошлом году мы не знали, куда сахар девать. Поэтому сахара хватит, у нас переходящие запасы большие», — добавил Рылько.



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