Урожай гречихи будет меньше прошлогоднего

В Алтайском крае — основном регионе-производителе гречихи — был введен режим ЧС в связи с переувлажнением почвы Т. Кулистикова

Урожай гречихи в этом году будет чуть ниже, чем в 2023-м, риса — умеренно увеличится. Об этом гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко сказал в ходе XVI Съезда мукомольных и крупяных предприятий, пишет «Агроэксперт». Ожидаемые сборы будут достаточными для того, чтобы обеспечить доступность этой продукции, отметил он.



Согласно презентации Петриченко, валовой сбор гречихи может составить 1,27 млн т против 1,47 млн т в прошлом году. Хотя урожайность агрокультуры увеличилась, ее посевы в этом году сократились с 1,29 млн га до 1,09 млн га. Урожай риса прогнозируется на уровне чуть выше 1,1 млн т против 1,07 млн тонн в 2023 году. Его посевы расширились со 192 тыс. га до 207 тыс. га. Валовой сбор проса, по прогнозу «ПроЗерна», скорее всего, снизится с 450 тыс. т до 306 тыс. т: его посевы уменьшились, также снизилась урожайность.



В целом, по словам Петриченко, несмотря на проблемы в Алтайском крае — основном регионе-производителе гречихи, у нас будет очень неплохой урожай, поэтому существенных колебаний цен на гречку он не ожидает, «хотя инфляционный рост никуда не денется». «То же самое с рисом, потому что валовой сбор будет выше, чем в прошлом году», — отметил он.



Аналитик Ассоциации «Национальный рисовый союз» (НРС) Валерий Ладатко на прошлой неделе говорил «Агроинвестору», что текущее состояние посевов риса позволяет предположить, что урожай будет не ниже, чем в 2023 году. При этом погодные условия в этом году не позволили в полной мере реализовать продуктивный потенциал выращиваемых сортов, подчеркнул он. Так, понижение температуры в начале мая в период получения всходов привело к уменьшению полевой всхожести семян, а воздушная засуха в Краснодарском крае во второй половине вегетации — к увеличению стерильности метелки.



В конце августа Петриченко рассказывал «Агроинвестору», что в этом году урожай гречихи может составить 1,3 млн т. На тот момент ситуация с урожайностью выглядела неплохо, оценивал он. «Вопрос в том, прекратятся ли дожди на Алтае, — комментировал эксперт. — Если погода там нормализуется, то российские производители агрокультуры соберут урожай в 1,3 млн т, а может, даже немного больше. Если же сильные дожди в регионе будут продолжаться, то и валовой сбор будет ниже». На прошлой неделе в Алтайском крае был введен режим ЧС в связи с переувлажнением почвы и отставанием от темпов уборочной кампании: с августа по сентябрь в нескольких районах выпала трехмесячная норма осадков.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

