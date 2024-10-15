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Форум «Рынок кормов»
Форум «Рынок кормов»

Россия может войти в топ-3 экспортеров продовольствия в физическом весе

Необходимо увеличивать поставки более дорогой продукции

| Агроинвестор |

Сейчас более 80% в структуре поставок приходится на зерновые, масличные и рыбу
Сейчас более 80% в структуре поставок приходится на зерновые, масличные и рыбу

Россия по итогам 2023 года может войти в топ-3 стран-экспортеров продовольствия в физическом весе, сказала министр сельского хозяйства Оксана Лут на пленарной сессии Международного экспортного форума «Сделано в России», уточнив, что еще должны выйти данные по другим странам. По объему поставок в денежном выражении наша страна на 16-м месте. С 2018 года поставки на внешние рынки выросли с 78 млн т на $25 млрд до 103 млн т на $43,5 млрд в 2023-м, привела данные министр, пишет ТАСС.

Для достижения целей указа президента по увеличению экспорта в полтора раза к 2030 году относительно 2021-го — до $55,2 млрд — Россия ежегодно должна экспортировать 122 млн т продовольствия, отметила Лут. В натуральном выражении поставки увеличатся лишь на 18%. «Таким образом, делаем вывод, что мы должны экспортировать более дорогостоящую продукцию», — подчеркнула она.

Сейчас более 80% в структуре поставок приходится на три группы товаров: зерновые с долей 65%, масличные и рыбу. Более дорогостоящую продукцию Лут разделила на три блока: во-первых, экспорт культур, которые стоят дороже, чем пшеница, например, зернобобовые и кормовая продукция. «Особенно сочные корма, которые стоят очень дорого, точно дороже, чем наша базовая пшеница. И овощеводство — мы хотим плоды и овощи экспортировать, уже есть прецеденты, рынки, будем это развивать», — цитирует ее «Агроэксперт».

Второй блок — экспорт продуктов переработки: муки, круп, хлопьев, сахара, мяса, молочных продуктов и сладостей. Третий блок — экспортные продукты с точки зрения технологического лидерства: семена, вакцины, продукты биотехнологий. «Сейчас нам надо еще самим по ним вырасти, но надо уже смотреть на внешний рынок для того, чтобы, когда мы нарастим объемы, а мы сделаем это безусловно, было уже куда продавать на внешний рынок», — считает Лут.

Между тем, премьер-министр Михаил Мишустин в ходе форума отметил, что Россия отправляет иностранным покупателям около 40% зерна и 17% растительного масла, причем только после полного обеспечения внутреннего спроса. «Хотя еще совсем недавно — по историческим меркам — Россия по многим позициям была импортером продуктов питания. Причем, по самым важным направлениям — по зерну, по мясу птицы, по свинине, по большинству овощей. Теперь ситуация изменилась», — подчеркнул он.

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