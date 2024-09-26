Владимир Путин: Россия вышла в число ведущих мировых экспортеров продовольствия

С 2001 по 2023 год объем несырьевого неэнергетического экспорта России вырос более чем в четыре раза samson-mh.com

По некоторым направлениям — например, по поставкам продуктов питания — Россия уже вошла в число ведущих мировых экспортеров. Об этом президент Владимир Путин сказал на расширенном заседании президиума Госсовета по вопросу развития экспорта. Такой результат — это, в первую очередь, заслуга специалистов, трудовых коллективов предприятий, а также институтов развития, руководителей регионов и федеральных органов власти, которые оказывают им поддержку, отметил глава государства.



«Несмотря на объективные трудности, с которыми сейчас сталкивается российский бизнес, мы развиваем внешние деловые связи, расширяем их географию, укрепляем сотрудничество с предсказуемыми, надежными партнерами, которые, как и Россия, понимают свои национальные интересы, ценят взаимовыгодные торговые, производственные, кооперационные связи», — подчеркнул президент.



С 2001-го по 2023 год объем несырьевого неэнергетического экспорта России вырос более чем в четыре раза — с $36 млрд до $148 млрд, привел данные Путин, уточнив, что «это далеко не предел для нас» и что «на самом деле это не так уж и много». При этом за первые семь месяцев текущего года несырьевой неэнергетический экспорт продолжал расти и прибавил еще 5%, до $89,8 млрд, добавил он.



В послании Федеральному Собранию, а затем в Указе о национальных целях развития был поставлен ориентир к 2030 году увеличить несырьевой неэнергетический экспорт минимум на две трети по сравнению с 2023-м. В этом году завершается шестилетний национальный проект по поддержке экспорта, напомнил президент, в 2025-м стартует обновленный национальный проект «Международная кооперация и экспорт». По словам Путина, основой для его решений, мер и механизмов должны стать достигнутые в экспортной сфере результаты, приоритеты экономического развития, которые стоят перед нашей страной, и объективные глобальные тенденции.



Для уверенного, долгосрочного развития внешнеэкономических связей необходимо повысить эффективность финансовой и информационной поддержки экспорта, активно создавать логистическую и транспортную инфраструктуру, а также площадки для производственной кооперации. При этом принципиально важно стимулировать выход российских компаний на рынки товаров с высокой добавленной стоимостью, в том числе продуктов питания. Вместе с тем, главная цель — не просто увеличение объемов поставок и экспортной выручки, а в том, чтобы экспорт и конкуренция российских компаний на мировых рынках служили катализатором обновления промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг и других отраслей, стимулировали рост эффективности отечественных предприятий, позволяли создавать современные, хорошо оплачиваемые рабочие места в России, подчеркнул Путин.



С начала года Россия экспортировала 74 млн т продукции АПК, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, ранее сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на заседании комитета Госдумы. По ее словам, экспорт развивается за счет освоения новых рынков в Африке, Азии и Персидском заливе. «Наша деятельность на ближайшие шесть лет определена указом президента № 309. Основные наши задачи — это рост объемов производства на 25% по отношению к 2021 году и рост экспорта в полтора раза», — сказала она. Так, производство зерновых и зернобобовых планируется увеличить до 170 млн т, масличных — до 36,4 млн т, молока — до 38,5 млн т, скота и птицы — до 19,8 млн т. Рост производства позволит увеличить экспорт до $55,2 млрд. В 2023 году объем поставок продукции АПК на зарубежные рынки составил более 100 млн т на $43,5 млрд.



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