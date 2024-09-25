Минсельхоз рассчитывает на увеличение господдержки

Важной поддержкой для отрасли будет сохранение в сельском хозяйстве действующей системы налогообложения Ю. Эйвазова

Господдержка сельского хозяйства в 2025 году в проекте федерального бюджета предусмотрена в размере 500 млрд руб., но Минсельхоз рассчитывает довести ее до уровня 2024 года — 560 млрд руб., сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам. «Несмотря на все сложности, которые сейчас есть с источниками и с деньгами, правительство поддержало нашу отрасль. Мы вышли с бюджетом более 500 млрд руб., — отметила она. — Дальше нам еще предстоит работать с Минфином, очень надеемся на вашу (депутатов) поддержку для того, чтобы довести сумму до размера этого года».



Лут также подчеркнула, что важной поддержкой для отрасли будет сохранение в сельском хозяйстве действующей системы налогообложения. По ее словам, была идея отказаться от единого сельхозналога, заменив его налогом на прибыль, но она не была поддержана. Также сохранится господдержка начинающих фермеров и сельхозкооперативов. Ранее это направление было исключено из нацпроекта «Малое и среднее предпринимательства». Однако благодаря активной позиции ассоциации «Народный фермер», Минсельхозу удалось включить поддержку начинающих фермеров в проект бюджета на ближайшие три года. «Плюс Минфин пошел нам навстречу, мы совместно изыскали источники, поэтому нам в бюджете, который вчера был внесен, 7 млрд руб. вернули в госпрограмму развития сельского хозяйства», — сообщила Лут.



Кроме того, министр рассказала, что Минсельхоз намерен достаточно длительное время сохранять меры поддержки молочной отрасли, до того момента, пока не будет достигнута самообеспеченность по этому направлению. «Это самая поддерживаемая подотрасль в нашей госпрограмме, 62 млрд руб. в этом и прошлом году», — привела данные Лут.



Агрофирма «Прогресс» из Краснодарского края получает незначительную господдержку. В основном это льготный кредит на пополнение оборотных средств, стоимость которого значительно увеличилась, рассказал «Агроинвестору» председатель наблюдательного совета компании Александр Неженец. «Также мы получаем господдержку на племенных коров», — добавляет он. Текущую господдержку руководитель считает незначительной, однако в компании не рассчитывают на ее увеличение. «Хотя в целом, для сельхозпроизводителей ситуация, конечно, ухудшается: увеличиваются налоги, уже несколько лет действуют экспортные пошлины. Все это затрудняет и ухудшает экономику АПК», — обращает внимание Неженец.



Агропредприятие «Родное» из Тульской области ежегодно получает субсидии на растениеводство. «Эта форма поддержки добавляет 2% к нашим оборотным средствам», — уточняет заместитель директора компании Дмитрий Инютин. Кроме того, компания активно использует льготные кредиты — на пополнение оборотных средств и инвестиционные. «Получить их не всегда просто, но мы пользуемся ими постоянно», — сказал Инютин «Агроинвестору». В «Родном» рассчитывают, что данные формы поддержки сохранятся и на следующий год.



«Мы всегда рады любой поддержке наших предприятий со стороны государства, поскольку это является и мотивирующим фактором для бизнеса. Особенно важно, что господдержка помогает нашим компаниям развиваться», — говорит заместитель гендиректора ГК «Малино» (Московская и Тульская области) Татьяна Губина. Предприятия, входящие в группу компаний, используют льготное кредитование. «Такая поддержка является важной для существования наших предприятий. Правда, сейчас мы, к сожалению, меньше планируем пользоваться льготными кредитами. Они становятся для нас очень дорогими из-за повышения ключевой ставки Центробанком», — делится Губина.



Кроме этого вида поддержки, компании пользуется погектарной субсидией. «Поскольку наши предприятия занимаются семеноводством и селекцией, то для нас важна поддержка семеноводства», — добавляет она. Также в группе получают поддержку на строительство овощехранилищ и селекционно-семеноводческого центра. «Мы надеемся, что эти формы поддержки будут сохранены хотя бы в тех объемах, которые были заявлены в момент нашего решения об инвестициях в эти проекты», — подчеркивает Губина.



Активно пользуются в Малино и льготными инструментами от «Росагролизинга». «Для нас это точка тоже роста, и мы надеемся, что условия “Росагролизинга” сохранятся на нынешнем уровне. На сегодняшний день это самая конкурентная форма финансирования обновления и модернизации производства», — считает Губина. Она добавляет, что, за исключением льготных кредитов, руководство компании все же старается в денежных потоках выделять господдержку отдельной строкой, воспринимать ее как бонус. «Ведь иногда бывают задержки с выплатой субсидий или они приходят не в том объеме, на который мы рассчитывали — причем как в большую, так и в меньшую сторону», — прокомментировала она «Агроинвестору». В целом, в «Малино» надеются, что господдержка сохранится хотя бы на том уровне, на котором была в прошлые годы. «Но самое главное для нас — чтобы был решен вопрос с льготным кредитованием сезонных работ», — добавляет Губина.



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