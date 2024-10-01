Экспортные пошлины на зерновые в этом году могут принести в бюджет почти 134 млрд рублей

Со 2 по 8 октября экспортная пошлина на пшеницу составит 1246 рублей за тонну АО НК КТЖ

Экспортная пошлина на зерновые в этом году может принести в бюджет почти 133,9 млрд руб., в 2025-м — 187,2 млрд руб., следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026—2027 годов, который правительство внесло в Госдуму. В 2026 и 2027 годах объем собранной пошлины может увеличиться до 200,5 млрд руб. и 221,5 млрд руб. соответственно.



Вывозная таможенная пошлина на масло и масличные культуры в этом году, оценочно, пополнит бюджет примерно на 5,2 млрд руб. В 2025-м объем ее сбора может увеличиться почти до 7 млрд руб., в 2026 году — снизиться до 5,6 млрд руб. Расчетный показатель на 2027 год в документе не указан: пока действие пошлины продлено только на период до 31 августа 2026-го. В 2024 году бюджет также рассчитывает получить 41,7 млрд руб. от экспортной пошлины на шрот.



Со 2 по 8 октября экспортная пошлина на пшеницу вырастет на 169,3 руб., до 1246 руб. за тонну, на ячмень — перестанет быть нулевой и составит 190,8 руб. за тонну, на кукурузу — увеличится сразу на 2493,5 руб., до 2786,2 руб. за тонну, ранее сообщил Минсельхоз. Пошлины были рассчитаны исходя из индикативных цен за тонну пшеницы — $213,4 ($214,1 неделей ранее), ячменя — $185 ($183,6), кукурузы — $225 ($189,5).



Ставка вывозной таможенной пошлины на растительное масло в октябре останется нулевой. Индикативная цена для расчета пошлины составила $862,2/т против $823,6/т в сентябре. Экспортная пошлина на подсолнечный шрот составит 2927,6 руб./т, индикативная цена снизилась с $222,3 до $217,4 за тонну.



Кроме того, в пояснительной записке говорится, что в случае принятия решений об установлении ставок вывозных таможенных пошлин в отношении гороха, сушеного нута и чечевицы, мороженой рыбы (за исключением сардины иваси) и ракообразных, дополнительные средства федерального бюджета будут направлены на реализацию мероприятий федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».



Если будет принято решение об установлении повышенных ставок ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных видов минеральных вод и напитков, а также растительных масел, в пределах поступления соответствующих дополнительных доходов средства будут направлены на реализацию мероприятий госпрограммы развития сельского хозяйства, госпрограмм «Земля», «Комплексное развитие сельских территорий», а также «Научно-технологическое развитие Российской Федерации».



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