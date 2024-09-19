Овощи продолжают дешеветь

Оценка наблюдаемой инфляции выше фактической

На неделе с 10 по 16 сентября потребительские цены выросли на 0,1%, в секторе продовольственных товаров — на 0,06%: продолжилось снижение цен на плодоовощную продукцию (-1,5%), на остальные продукты питания рост цен замедлился до 0,18% против 0,19% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития о текущей ценовой ситуации. С начала года к 16 сентября цены выросли на 5,46%, год к году — на 8,74%, в том числе продовольствие подорожало на 4,25% и 9,33% соответственно.



Продолжают дешеветь яблоки (за неделю — на 2%), ускорилось снижение цен на овощи «борщевого набора» и картофель, отмечает Минэкономразвития. Так, цена картофеля с 10 по 16 сентября снизилась на 4,33%, моркови — на 4,52%, лук подешевел на 2,35%, капуста — на 6,81%. В то же время огурцы выросли в цене на 1,86%, томаты стали дороже на 0,86%. Ускорилось снижение цен на мясо кур (-0,29% против -0,24% неделей ранее), на яйца (-0,2% против -0,02%) и сахар (-1% против -0,58%), следует из обзора.



Инфляционные ожидания населения в сентябре уменьшились: через год россияне ждут роста цен на 12,5% против 12,9% в августе, следует из опроса «инФОМ», проведенного по заказу Банка России с 2 по 12 сентября. Оценка наблюдаемой населением инфляции в сентябре также уменьшилась — до 14,4% с 15% в августе. Согласно опросу, снижение инфляционных ожиданий наблюдается у участников со сбережениями — до 11,2% против 11,5% в августе, у россиян без сбережений ожидания будущей инфляции уменьшились с 13,9% до 13,3%. Оценка наблюдаемой населением инфляции у опрошенных без сбережений в августе снизилась с 16,1% до 15,6%, со сбережениями — с 13,5% до 12,9%.



Минэкономразвития ожидает замедления инфляции до 8,1% в годовом выражении в конце сентября с 9,05% в августе, следует из базового варианта прогноза социально-экономического развития на 2025-2027 годы, на который ссылаются «Ведомости». Замедление роста цен произойдет во всех категориях, в том числе продукты питания в конце сентября вырастут в цене на 8,1% год к году по сравнению с 9,72% в августе, прогнозирует министерство.



Центробанк 13 сентября повысил ключевую ставку с 18% до 19%. Для возобновления дезинфляции, снижения инфляционных ожиданий и возвращения инфляции к цели в 2025 году потребуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, отметил регулятор. Он «допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании», говорится в пресс-релизе ЦБ. «Годовая инфляция по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5-7%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция, по прогнозу Банка России, снизится до 4-4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем», — уточняется информационно-аналитическом комментарии ЦБ.



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