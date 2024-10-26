Тимур Липатов, «Русагро»: нужно повышать эффективность агробизнеса

Перед отраслью стоят задачи увеличения объемов производства и экспорта Pixabay

Сегодня Россия полностью обеспечивает себя многими видами пищевой продукции, однако цены на ряд товаров, которые производят предприятия АПК, не всегда конкурентоспособны на мировом рынке. О том, как повысить эффективность агробизнеса, гендиректор группы «Русагро» Тимур Липатов рассказал на пленарном заседании «Российский агропром — 2030: пути достижения технологического лидерства» в ходе выставки «Золотая осень».



Топ-менеджер напомнил, что с 2021 года Россия впервые за сто лет имеет положительный торговый баланс в сельском хозяйстве. Тем не менее, к 2030 году мы должны увеличить экспорт еще на 50% относительно 2021-го, согласно целям, обозначенным в послании президента Владимира Путина Федеральному Собранию и «майском» указе. «С учетом структуры наших отгрузок на внешние рынки, это требует увеличения на четверть объема производства сельскохозяйственной продукции», — подчеркнул Липатов.



Для того, чтобы выйти на такие показатели, необходимо решить ряд задач. Темпы роста в АПК последние несколько лет были значительными, но они убывали, так как, в первую очередь, шло импортозамещение продуктов с высокой ценой, то есть, рост был обеспечен низкой базой. «Сейчас сельское хозяйство переживает непростые времена валовая маржа в отрасли уменьшается», — отметил Липатов. Растет доля оборотного капитала в балансе каждого предприятия, что связано с нарушением торговых цепочек, с необходимостью поддерживать складские запасы. Все это отрицательно сказывается на рентабельности и чистой прибыли.



По его оценкам, инвестиционный потенциал сельхозпроизводителей в 2023 году снизился на 11 п.п. относительно 2020-го. «Но даже если бы деньги были, сегодня достаточно сложно найти проект, в который их можно выгодно инвестировать», — подчеркнул Липатов. В ряде регионов сегодня инвестировать в оборотный капитал при производстве пшеницы менее выгодно, чем положить деньги на депозит, и это будет разгонять инфляцию, добавил он.



Еще одна проблема — кадры. Для достижения плановых показателей по росту сельхозпроизводства и агроэкспорта, при сохранении текущего уровня эффективности, отрасли потребуется дополнительно 700 тыс. человек или повышение производительности на 17%, подсчитал топ-менеджер.



В числе перспективных направлений, в которых Россия могла бы наращивать экспорт, — кормовые ингредиенты, в первую очередь соя и ее производные, а также животные белки, в основном свинина и курица. «Но если посмотреть на себестоимость доставки этой продукции из России до одного из основных рынков — Китая, то видно, что мы не до конца конкурентоспособны по этим видам продукции», — сказал Липатов. Он обратил внимание, что Россия в производстве растениеводческой продукции существенно отличается от конкурентов на мировом рынке по урожайности, доле использования мелиорации, мы применяем менее интенсивные схемы с точки зрения внесения удобрений. «У нас возмутительно высокие ставки на перевалку зерновых, особенно в глубоководных портах», — акцентировал топ-менеджер. По его данным, рентабельность глубоководных терминалов превышает 70% — предприятия АПК таких показателей не получают. В животноводстве дополнительным фактором, снижающим нашу конкурентоспособность, является импортозависимость по ряду вспомогательных материалов — от вакцин до витаминов и аминокислот.



По мнению Липатова, достичь поставленных целей и повысить эффективность отрасли позволит ряд мероприятий. С точки зрения урожайности это работа с удобрениями. «Безусловно, у каждой компании есть свой путь и накопленный опыт, но я считаю, что все это базируется на балансовом методе. Безусловно, он хорош, но его константы и коэффициенты сделаны с определенной географической дискретностью, недостаточной для того, чтобы гибко этим управлять», — считает он. Сегодня можно обследовать поля с помощью роботов и дронов, чтобы создавать более точные и актуальные схемы внесения удобрений.



Еще один способ повышения эффективности растениеводства — мелиорация. Ее развитие, по словам главы «Русагро», сдерживается тем, что свободной воды в источниках почти не осталось, а состояние магистральных мелиоративных каналов оставляет желать лучшего. Для того, чтобы развивать это направление, необходимы механизмы государственно-частного партнерства. «Бизнес будет инвестировать в магистральные системы, но необходимо стимулировать землепользователей вокруг этих каналов переходить с богарного на более интенсивное земледелие», — отметил Липатов.



Еще один путь повышения эффективности, по мнению Липатова, — выращивание ГМО-культур, которые обладают большей селективностью к использованию СЗР, что позволяет получать более высокую урожайность. Также он предлагает максимально активно использовать беспилотную технику, которой много в выставочных павильонах, но пока мало на полях. «Русагро» обрабатывается с помощью беспилотных технологий 50 тыс. га из имеющихся 600 тыс. га, и себестоимость растениеводства с использованием такой техники, по словам топ-менеджера, уже сравнялась с показателем на участках, где растениеводство ведется более традиционным способом.



В животноводстве, считает руководитель, нужно двигаться в формат цифровой фермы, где все операции по осмотру и контролю выполняются с помощью искусственного интеллекта, а рутинные операции осуществляют роботы. «Это, безусловно, облегчит труд и снизит количество людей, задействованных на предприятии, повысит биобезопасность», — уверен он.



Также Липатов отметил, что значительную долю в себестоимости продукции АПК занимают ГСМ. У «Русагро» есть опыт снижения этой статьи расходов путем перехода на газомоторное топливо, однако, по его словам, развитие этого направления сдерживается отсутствием инфраструктуры. Кроме того, для повышения эффективности компания использует метод сравнения прямого и обратного балансов. По словам руководителя, он позволил «Русагро» заработать дополнительно 1 млрд руб. в масложировом секторе. В то же время, в группе компаний рассчитывают на дополнительную поддержку государства — при текущих кредитных ставках без нее очень сложно развивать бизнес, заключил топ-менеджер.



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