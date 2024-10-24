Страны БРИКС поддержали инициативу по созданию Зерновой биржи

Устойчивость производственно-сбытовых цепочек и беспрепятственная торговля сельскохозяйственной продукцией важны для обеспечения продовольственной безопасности А. Гордеев

Страны БРИКС поддержали инициативу России по созданию Зерновой биржи и ее последующее развитие, в том числе с охватом и других секторов сельского хозяйства, следует из в Казанской декларации XVI саммита объединения. «Мы обязуемся содействовать развитию торговли сельскохозяйственной продукцией и удобрениями на основе правил и минимизировать перебои для обеспечения непрерывных поставок продовольствия и основных средств производства для сельского хозяйства, которые должны быть защищены от неправомерных ограничительных мер экономического характера, не соответствующих правилам ВТО, включая те, которые затрагивают производителей и поставщиков сельскохозяйственной продукции, а также коммерческие услуги в области международных перевозок», — говорится в документе.



Также в декларации отмечается, что устойчивость производственно-сбытовых цепочек и беспрепятственная торговля сельскохозяйственной продукцией наряду с внутренним производством чрезвычайно важны для обеспечения продовольственной безопасности и жизнедеятельности населения, особенно для фермерских хозяйств с низким уровнем дохода и ограниченными ресурсами, а также для развивающихся стран — нетто-импортеров продовольствия. «Мы признаем усилия по поддержке мелких фермерских хозяйств как важной составляющей национальных сельскохозяйственных систем, — отмечается в декларации. — <…> Мы подтверждаем необходимость создания справедливой системы торговли сельскохозяйственной продукцией и внедрения жизнеспособного и устойчивого сельского хозяйства».



Безопасные, надежные, стабильные, эффективные и открытые цепочки поставок имеют решающее значение для устойчивого развития. «Признавая роль стран БРИКС как крупнейших в мире производителей природных ресурсов, мы подчеркиваем важность укрепления сотрудничества между участниками БРИКC по всем аспектам функционирования производственно-сбытовых цепочек и соглашаемся предпринимать совместные усилия для противодействия односторонним протекционистским мерам, не соответствующим положениям ВТО», — также следует из декларации.



В декабре 2023 года Союз экспортеров зерна предложил создать собственную зерновую биржу для стран БРИКС. По его расчетам, производство зерна в странах БРИКС (с учетом присоединившихся в этом году) составляет 1,24 млрд т в год (44% мирового), потребление максимально приблизится к производству — 1,23 млрд т (также 44%). При этом современная инфраструктура мирового зернового рынка сложилась после Второй мировой войны при доминировании поставок пшеницы и кукурузы из США. Рыночные бенчмарки, в том числе используемые странами БРИКС, формируются на базе котировок зерновых культур на Чикагской бирже, в качестве клиринговой валюты используется в основном доллар США. «Страны БРИКС, являясь ключевыми участниками мирового рынка зерна, не могут полноценно участвовать в формировании цены на такие важные для их продовольственной безопасности и экономики базовые сельхозпродукты, как пшеница, ячмень и кукуруза, мировые цены на которые формируются, а зачастую и подвергаются манипулированию, в третьих странах», — отмечалось в письме союза в Минсельхоз. Решением может стать формирование единой торгово-клиринговой инфраструктуры БРИКС, в рамках которой будут осуществляться биржевые торги зерном между компаниями из стран-членов объединения.



В начале марта 2024 года идею союза поддержал президент Владимир Путин, также ее одобрили бизнес-сообщества стран БРИКС. На заседании саммита БРИКС в расширенном составе в Казани глава государства сказал, что создание зерновой биржи будет способствовать формированию справедливых и предсказуемых ценовых индикаторов на продукты и сырье с учетом обеспечения продовольственной безопасности. «Реализация этого начинания поможет защитить национальные рынки от негативного внешнего вмешательства, спекуляций и попыток вызвать искусственный дефицит продуктов питания», — подчеркнул президент, также добавив, что в будущем площадка может трансформироваться в полноценную товарную биржу.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

