Цены на подсолнечное масло продолжают расти

Фермеры начали продавать маслосемена чуть активнее, в том числе из-за опасений по поводу повышения пошлины flickr.com

На прошлой неделе цены на подсолнечное масло активно росли. По данным портала OilWorld, в европейской части страны цены закупки увеличилась на 1-2 тыс. руб., до 83,2-84,5 тыс. руб./т, продажи — на 1,5-2,3 тыс. руб./т, до 84,4-85,7 тыс. руб./т в зависимости от региона. Экспортная цена предложения FOB составила $1045/т (плюс $5), спроса — $1250 (плюс $25). Цена на подсолнечник тоже росла, но не такими темпами: прибавка в закупке фиксировалась не во всех регионах и составляла 0,5-1 тыс. руб., до 36,5-37,8 тыс. руб./т, а рост цены реализации отмечался только в Волгоградской и Воронежской областях — по плюс 500 руб./т, при этом в Самарской, Саратовской областях и Ставропольском крае тонна маслосемян подешевела на 100 руб. В Белгородской, Тамбовской и Ростовской областях, а также в Краснодарском крае цена продажи не изменилась и была на уровне 37,5-38,5 тыс. руб./т в зависимости от региона.



По словам источника «Агроинвестора» на рынке масличных, на данный момент цены на масличные замерли, достигнув в каком-то смысле своего пика. «Это не самый простой сезон для переработчиков: в период уборочной кампании закупочные цены не просто увеличились, а превысили прошлогодние более чем в 1,5 раза и отката назад пока еще не видно, он только кажется каким-то близким, но фактически этого не происходит», — добавляет он. По словам источника «Агроинвестора», последние недели все просчитывали экспортную пошлину на подсолнечное масло на ноябрь и декабрь, и фермеры начали продавать «семечку» чуть активнее, в том числе из-за опасений по поводу пошлины, но основные объемы сырья все еще «лежат». Ситуация с обеспечением сырьем МЭЗов чуть выправилась, но мелкие и средние переработчики в этой сильной конкуренции ощущают себя напряженно, считает собеседник «Агроинвестора».



По его словам, сейчас самая тяжелая ситуация на Юге страны. Резкое снижение предложения подсолнечника для переработки из-за не самой лучшей урожайности текущего сезона и крайне низких переходящих остатков взвинтили цены. В Центре по общему производству ситуация обстоит чуть лучше, в Поволжье перспективы пока выше прошлогодних, но как это не парадоксально — вниз цены не идут и в ПФО.



В конце прошлой недели аналитик OleoScope Лилия Варыгина говорила «Агроинвестору», что агентство не ожидает дальнейшего стремительного роста цен на подсолнечник. По ее словам, резкое повышение котировок на масла на фоне снижения показателей урожайности на Юге вызвало временный подъем цен, что приводит к желанию спекуляций на растущем рынке, но стоимость подсолнечника должна стабилизироваться в соответствии с реальным спросом, а ситуация на внешнем рынке способствует цене на масло на уровне чуть более $1 тыс. /т FOB. «Текущая конъюнктура исчерпала резервы роста стоимости, и потери на хранении за счет отложенной выручки не оправдаются», — уверена Варыгина. Но на конечную стоимость будут влиять итоговые уровни запасов сырья и урожая. Минсельхоз России все еще сохраняет прогноз по масличным неизменным (28 млн т), как и агроведомство США: последний в своем октябрьском отчете также оставил без изменений прогноз урожая подсолнечника в России на уровне 17,2 млн т.



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