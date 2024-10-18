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Форум «Рынок кормов»

Центробанк отметил рост цен на подсолнечник

Также наблюдается повышенный спрос со стороны переработчиков

| Агроинвестор |

Урожайность и качество маслосемян снизились
Урожайность и качество маслосемян снизились

Цены производителей подсолнечника выросли в условиях ухудшения прогнозов на урожай в центральных и южных регионах России, а также повышенного спроса со стороны переработчиков, следует из доклада ЦБ «Региональная экономика» за октябрь. В целом, по прогнозам экспертов, урожай масличных ожидается на 4-6% ниже уровня прошлого года, но выше среднего пятилетнего значения. При этом сбор подсолнечника будет заметно ниже прошлогоднего.

Аграрии отмечают снижение урожайности и качественных характеристик подсолнечника: семечки слишком мелкие и имеют меньшую масличность, говорится в докладе. Больше всего это актуально для регионов, которые столкнулись с заморозками и засухой — то есть в Центре и на Юге, отмечают аналитики ЦБ. В этом условиях производители подсолнечника повышают цены, отмечая повышенный спрос со стороны переработчиков.

не ожидает дальнейшего стремительного роста цен на подсолнечник. «Резкое повышение котировок на масла на фоне снижения показателей урожайности на Юге вызвало временный подъем цен, что приводит к желанию спекуляций на растущем рынке, — сказала «» аналитик агентства Лилия Варыгина. — Стоимость подсолнечника должна стабилизироваться в соответствии с реальным спросом, а ситуация на внешнем рынке способствует установлению цены на масло на уровне чуть более $1 тыс. за тонну FOB. Текущая конъюнктура исчерпала резервы роста стоимости, и потери на хранении за счет отложенной выручки не оправдаются».

Варыгина добавляет, что на конечную стоимость будут влиять итоговые уровни запасов сырья и урожая. России все еще сохраняет прогноз по масличным неизменным, как и агроведомство США: последний в своем октябрьском отчете также сохранил прогноз урожая подсолнечника в России на уровне 17,2 млн т, добавляет Варыгина.

По прогнозам , производство подсолнечника в этом году составит около 15,4 млн т без учета новых территорий. «Сейчас уборка идет на юге страны — в регионах, наиболее пострадавших от длительной засухи, поэтому и показатели урожайности пока фиксируются существенно ниже прошлогодних, при этом дефицита сырья не наблюдается», — подчеркивает Варыгина.

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