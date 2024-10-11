Ruseed досрочно представит первые результаты ФНТП

В рамках ФНТП компания разрабатывает 15 новых высокоурожайных гибридов подсолнечника Ruseed

Селекционно-семеноводческая компания Ruseed досрочно представит первые результаты своего участия в Федеральной научно-технической программе (ФНТП) развития сельского хозяйства. В рамках ФНТП компания разрабатывает 15 новых высокоурожайных гибридов подсолнечника и передаст в Госсорткомиссию первые продукты уже в следующем году. Об этом управляющий партнер Ruseed Марк Гехт рассказал в ходе сессии «Российские сорта и гибриды: стратегия успеха» на выставке «Золотая осень».



Отечественные семена показывают хорошие результаты, отметил он. Так, гибрид подсолнечника «Сурус», разработанный Всероссийским НИИ масличных культур им. В. С. Пустовойта, в этом сезоне показал урожайность 26,6 ц/га в Воронежской области — на 22% выше, чем в среднем по региону. В Липецкой области у «Суруса» урожайность достигает 30 ц/га — на 23% выше среднего. В Саратовской области в этом году высаживали созданные учеными «Фогор», «Грант» и «Тайзар». Их урожайность составила соответственно 33 ц/га (в 2,5 раза выше, чем в среднем по региону), 37 ц/га (в 2,8 раз выше) и 39 ц/га (в три раза выше), привел данные Гехт.



Тем не менее, доля высева семян иностранной селекции в общем объеме местами превышает 90%, обратил внимание он. В дальнейшем доля отечественных семян на рынке будет увеличиваться, также станут повышаться их качественные характеристики, считает Гехт. Для этого компания работает с учеными в области генетики и селекции.



«Мы будем продолжать развивать наши продукты в контексте генетики. Мы начинаем строительство агробиотехнопарка в Адыгее — там будем работать не только мы, но и ученые ведущих учреждений, — напомнил Гехт. — Это будет площадка для реализации прорывных проектов как по подсолнечнику, так и по другим культурам. Мы создадим всю необходимую инфраструктуру. Это позволит нам говорить не просто об импортозамещении, а о нашем доминировании над иностранными коллегами».



В сентябре Ruseed открыла первую очередь селекционно-семеноводческого центра в Адыгее, где будут производить семена подсолнечника, ранее писал «Агроинвестор». Это первый шаг к созданию в регионе семеноводческого кластера. Пока объем выпуска составит до 5 тыс. т семян в год, при выходе на полную мощность — до 10 тыс. т, что составляет 25% от всего высеваемого объема подсолнечника в стране. В следующем году компания планирует открыть фитотронный комплекс с системой досвечивания, автоматическим управлением климатом и питанием растений. Технологии позволят сократить сроки получения новых сортов и гибридов подсолнечника в два раза: до трех-шести лет.



Реализация федерального проекта по селекции и генетике позволит к 2030 году достичь самообеспеченности семенами основных сельхозкультур на уровне 75% ранее сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут в ходе правительственного часа в Совете Федерации. «Практически по всем направлениям у нас уже есть свои конкурентоспособные разработки, и доля рынка российской селекции динамично растет», — отметила она. В частности, по словам министра, есть значительный прогресс по подсолнечнику, сое и рапсу.



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