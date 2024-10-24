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Конференция «Агрохолдинги России — 2024»
Конференция «Агрохолдинги России — 2024»

Россия и Иран создадут центр внешней и внутренней торговли продовольствием

Грузооборот будет осуществляться в рамках инновационной логистической модели «Зерно +»

| Агроинвестор |

Работа совместного предприятия будет направлена на обеспечение продовольственной безопасности России и Ирана
Работа совместного предприятия будет направлена на обеспечение продовольственной безопасности России и Ирана

На полях саммита БРИКС «Центр развития НОВО» и иранская компания Atlas Kesht Rivase Aras в рамках развития международного транспортного коридора «Север-Юг» заключили акционерное соглашение о создании на территории особой экономической зоны Серахс (Иран) центра внешней и внутренней торговли продовольствием на северо-востоке Исламской Республики Иран.

Российская сторона берет на себя обязательства по поставке сельхозпродукции, соответствующей международным стандартам качества, в Иран, а он, в свою очередь, обеспечит реализацию зерна и продовольствия как внутри страны, так и в сопредельных дружественных государствах, а также формирование обратных грузов широкой номенклатуры с территории Исламской Республики для поставок в Россию и дружественные страны.

Грузооборот между двумя странами будет осуществляться в рамках инновационной логистической модели «Зерно +», направленной на снижение до нуля порожнего пробега за счет загрузки контейнеров-зерновозов в обе стороны: на территорию Исламской Республики Иран в спецконтейнерах поступает зерно, в обратном направлении в ним будут доставляться товары народного потребления и продукты питания, говорится в сообщении «Центра развития НОВО». Работа совместного предприятия будет направлена на обеспечение продовольственной безопасности России и Ирана, увеличение двустороннего товарооборота, а также является практическим вкладом в развитие международного транспортного коридора «Север — Юг».


«Центр развития НОВО» реализует поддержанную государством программу развития растениеводства, зерновой инфраструктуры и логистических коридоров в дружественные страны. Atlas Kesht Rivase Aras — компания-резидент свободной торгово-промышленной зоны, основным направлением деятельности которой является экспорт и импорт садоводческой, сельскохозяйственной и тепличной продукции для поставок на внутренний и внешний рынки.

Ранее сообщалось, что группа компаний «Новый сухопутный зерновой коридор» с иранскими партнерами планирует построить хаб «Зерно+» в иранском Сарахсе для поставок зерна из России к 2027 году. Предполагалось, что хаб будет включать зерновой и контейнерный терминалы.

В прошлом году в ходе деловой миссии российских экспортеров продукции АПК в Иран центр «Агроэкспорт» при Минсельхозе оценивал, что к 2030 году Россия может увеличить объемы экспорта в Иран до $4,5 млрд и расширить ассортимент поставляемой продукции. Россия может нарастить отгрузки зерновых, подсолнечного, соевого и рапсового масел, зернобобовых, говядины, баранины и мяса птицы.

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