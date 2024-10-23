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Конференция «Агрохолдинги России — 2024»
Конференция «Агрохолдинги России — 2024»

ЦЦИ: снижение предложения зерна и масличных не гарантирует повышение цен

На ценообразование влияет ряд факторов

| Агроинвестор |

В октябре экспортная цена на российскую пшеницу начала расти на фоне корректировок прогнозов производства
В октябре экспортная цена на российскую пшеницу начала расти на фоне корректировок прогнозов производства

В этом году ожидается снижение урожая зерновых и масличных, но, хотя сбор зерновых не будет рекордным, объем их производства останется значительным. «В целом, снижение производства означает, что предложение на рынке сократится, а это, в свою очередь, значит, что цены должны идти вверх», — рассказала старший аналитик Центра ценовых индексов (ЦЦИ) Екатерина Захарова на форуме «Рынки зерна и масличных: основные тренды развития и точки роста», организованном «Агроинвестором» и агентством Feedlot в рамках выставки «КормВетГрэйн». Однако есть и другие факторы, влияющие на цену, обратила внимание Захарова: насколько основные покупатели готовы приобретать значительные объемы продукции и по какой цене.

В октябре снизил официальный прогноз производства зерновых на 2 млн т, до 130 млн т, по пшенице прогноз уменьшен на 1 млн т, до 83 млн т, напомнила Захарова, при этом отраслевые аналитики считают, что урожай будет еще ниже. «Самый пессимистичный прогноз в октябре озвучило агентство “”, которое оценивает общий объем производства зерновых на уровне 123 млн т, а пшеницы — 81,5 млн т», — сказала Захарова. Наиболее оптимистично из всех оценок российских аналитических компаний выглядит прогноз Института конъюнктуры аграрного рынка — 125 млн т и 82 млн т соответственно.

По масличным пока сохраняет прогноз на уровне 28 млн т. В то же время, аналитики рынка ожидают снижение производства подсолнечника до 15,4-15,8 млн т из-за сокращения посевных площадей и неблагоприятных погодных условий. «Но зато будет небольшой рост по сое и рапсу — урожай первой, по разным оценкам, составит 7,1-7,3 млн т, второго — 4,3-4,9 млн т», — привела данные Захарова.

В то время как в России урожай зерновых и масличных будет ниже, чем в несколько предыдущих сезонов, производство пшеницы в Аргентине, Австралии, США и Канаде врастет и в целом, по последнему прогнозу Минсельхоза США, в текущем сезоне составит 794 млн т против 790 млн т в 2023/24-м при мировом потреблении 803 млн т. «Хотя нас больше интересует ситуация с урожаем в Европейском Союзе, так как он остается нашим основным конкурентом на рынках Ближнего Востока и Северной Африки», — добавила Захарова. А страны ЕС, по ее словам, уменьшат объемы экспорта на мировой рынок из-за сокращения производства.


Аналитик напомнила, что экспортные цены на российскую пшеницу в прошлом году снизились почти на $100 за тонну по сравнению с 2022-м из-за большого предложения ее на мировом рынке. Цены в среднем составили $258 за тонну FOB Новороссийск, что было минимальным уровнем с 2021-го. В этом году цены продолжили снижаться и в марте достигли минимума в $204 за тонну. В октябре 2024-го экспортная цена на пшеницу поднялась до $235 за тонну на фоне корректировок прогнозов производства. «Текущая цена на российскую пшеницу составляет $255 за тонну, что на $16 за тонну выше, чем в сентябре», — сравнила Захарова. Этот рост, по ее словам, связан не только со снижением предложения, но и с ожиданиями возможных изменений в механизмах мировой торговли российским зерном.

Цены на подсолнечное масло в прошлом году были низкими — ниже, чем цены на традиционно самое дешевое пальмовое масло. Связано это, по словам Захаровой, с высоким урожаем подсолнечника и, соответственно, активным ростом экспорта подсолнечного масла из России. Однако в этом году она увеличилась: экспортная цена на подсолнечное масло на FOB Новороссийск, рассчитанная ЦЦИ, в начале октября составила $980 за тонну — на $60 выше начала сентября 2024-го и на $223 за тонну выше октября 2023-го. Однако, считает эксперт, $980 за тонну — это пиковая цена, которая в будущем может снизиться, особенно с учетом изменений спроса со стороны Индии, которая значительно сократила закупки по итогам начала осени.

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