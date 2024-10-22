«Грейн Гейтс» увеличила экспорт зерна на 10%

«Грейн Гейтс», по собственным данным, лидирует по объему экспорта Е. Разумный

В июле-сентябре компания «Грейн Гейтс» поставила рекорд по экспорту, отправив на внешние рынки почти 4 млн т зерна против 3,63 млн т за аналогичный период прошлого года. До 90% отгрузок пришлось на глубоководные порты Новороссийска и Тамани, остальная часть экспорта шла через порты Ростова, Астрахани, Туапсе и Высоцка, сообщила компания. Она поставляет зерно как традиционным лидерам по объему закупок, таким как Египет, Саудовская Аравия, Алжир, так и на растущие рынки, например, в Нигерию, Кению, Марокко.



Так, в Египет было экспортировано 961 тыс. т зерна против 606 тыс. т за аналогичный период прошлого сезона (+59%) в Саудовскую Аравию − 432 тыс. т против 229 тыс. т (+88%), в Алжир − 210 тыс. т против 255,5 тыс. т (-18%). Поставки в Нигерию выросли более чем в восемь раз и достигли 393 тыс. т против 46,5 тыс. т за июль-сентябрь сезона-2023/24, в Кению — 328 тыс. т против 105 тыс. т (+211%), в Марокко — 173 тыс. т против 27,5 тыс. т (рост в пять раз).



Всего «Грейн Гейтс» поставляет зерно в 41 страну. Согласно внутренней аналитике компании, по итогам первой четверти сезона она занимает первое место в России по объемам экспорта зерновых. С начала 2024 года «Грейн Гейтс» экспортировала 11,9 млн т зерна — на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было вывезено 8,3 млн т.



В текущем сезоне компании по-прежнему приходится сталкиваться с действующими в отношении России ограничениями, при которых даже традиционные партнеры пристальнее следят за платежами, происхождением продукции и ее поставщиками, отметил гендиректор «Грейн Гейтс» Илья Алиев. «Также на нашу деятельность влияют погодные условия, из-за которых все еще корректируются прогнозы на урожай, а, соответственно, и объем экспорта зерна в текущем сельскохозяйственном сезоне. Тем не менее, мы видим точки роста не только на ближайший сезон, но и на горизонте нескольких лет», — добавил он.



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