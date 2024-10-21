Экспорт пшеницы в октябре может обновить рекорд

По итогам июля-октября вывоз пшеницы может составить около 20,3 млн тонн Е. Разумный

Экспорт российской пшеницы в октябре может достичь 5,4 млн т, превысив рекордный для этого месяца уровень прошлого года в 5,1 млн т. Основные причины увеличения — растущие экспортные цены и спрос на российскую пшеницу в мире, сообщили «Агроинвестору» в аналитическом центре «Русагротранса». В целом по итогам июля-октября вывоз пшеницы может составить около 20,3 млн т — немного выше рекордного показателя аналогичного периода прошлого сезона, когда было отгружено 20,2 млн т. И это несмотря на отсутствие экспорта пшеницы в Казахстан с августа из-за запрета импорта в эту страну, обращают внимание аналитики. За первые четыре месяца прошлого сезона в Казахстан было поставлено почти 450 тыс. т пшеницы, в этом до введения запрета (с июля по начало августа) — 178 тыс. т.



Экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в октябре-ноябре на прошлой неделе выросли на $4, до $235-238/т FOB, и приблизились к консенсус-индикативам, опубликованным Союзом экспортеров зерна. Его индикатив для пшеницы с 12,5% протеина на октябрь составляет $240/т, на ноябрь — $245/т, на декабрь — $250/т (FOB Новороссийск). При этом цена на французскую пшеницу снизилась на $3, до $250/т, румынская подорожала на $4, до $247/т, американская стала дешевле на $7, до $263/т.



К концу недели биржевые цены начали повышаться под влиянием новостей о рекомендуемых уровнях экспортных цен в России (Reuters со ссылкой на источники сообщил, что Минсельхоз на закрытом заседании попросил экспортеров не продавать пшеницу по цене ниже $250/т FOB на международных тендерах) и ограничений на казахстанский транзит через территорию РФ. Однако в пятницу цены вновь скорректировались вниз на фоне прогноза осадков в России и возможного улучшения состояния посевов после длительной засухи.



Кроме этого, давление на цены оказало решение Союза экспортеров зерна об исключении международных посредников при экспорте российской пшеницы в ряд дружественных стран-импортеров. По решению правления союза поставки будут осуществляться напрямую, без иностранных посредников, государственным агентствам и суверенным покупателям Египта, Туниса, Алжира, Марокко, Иордании, Саудовской Аравии, Бангладеш, Катара, Кувейта, Южной Кореи, Пакистана, Индии и Ирака.



Вместе с тем, цены на пшеницу с 12,5% протеина в глубоководных портах снизились на 350 руб., до 17,5-18 тыс. руб./т на фоне ожиданий роста ценового индекса, и, соответственно, уровня пошлины, на малой воде — на 200 руб., до 16,8 тыс. руб./т из-за роста экспортной пошлины. В прошлом году цены составляли 14,7 тыс. руб./т и 11,9 тыс. руб./т соответственно, сравнили аналитики «Русагротранса». Цены CPT Новороссийск с поставкой по железной дороге опустились на 600 руб. и составили около 18,4-18,5 тыс. руб./т.



Цены на пшеницу 4-го класса на Юге после всплеска на прошлой неделе снизились на 350 руб., до 16-16,5 тыс. руб./т без НДС (EXW элеватор), в Центральной России оставались на уровне 13,7-14,3 тыс. руб./т, в Поволжье — 14,1-14,5 тыс. руб./т. В Сибири цены выросли на 350 руб., до 9-10,9 тыс. руб./т, в частности, отмечается укрепление цен на пшеницу всех классов в Алтайском крае.



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