«Деметра-Холдинг» обновил рекорды по перевалке зерна

По итогам первых девяти месяцев 2024 года «Деметра-Холдинг» перевалил 9,9 млн тонн аграрных грузов «Деметра-Холдинг»

«Деметра-Холдинг» за первые три месяца сезона-2024/25 существенно нарастил отгрузки с собственных элеваторов, а перевалка на терминалах холдинга обновила месячные рекорды. С июля по сентябрь общая перевалка на Новороссийском зерновом терминале (НЗТ) и Зерновом терминальном комплексе Тамань (ЗТКТ) составила 3,15 млн т. Доля терминалов холдинга в общей перевалке портов Азово-Черноморского бассейна составила 21%, сообщила компания.



В том числе НЗТ перевалил 1,65 млн т аграрных грузов. В августе на терминале был перевален рекордный для этого месяца объем — 699 тыс. т. Предыдущий рекорд был зафиксирован в августе 2018 года — 619 тыс. т. На ЗТКТ перевалка составила 1,5 млн т, при этом в августе был поставлен абсолютный месячный рекорд — 654 тыс. т (предыдущий максимальный показатель — 635 тыс. т — был в мае 2024 года).



По железной дороге за первые три месяца сезона-2024/25 было перевезено 3,4 млн т аграрных грузов, из которых 2,64 млн т − в направлении экспортных сухопутных и глубоководных портов.



Отгрузки с собственных элеваторов холдинга в начале сезона выросли с 250 тыс. т до 300 тыс. т. В том числе на увеличение объемов отгрузки повлияло приобретение производственной площадки ОП «Светлоград» (относится к Ипатовскому комбинату хлебопродуктов в Ставропольском крае). Она может принимать до 1,5 тыс. т зерна в сутки и отгружать до 1,4 тыс. т в сутки на железнодорожный транспорт. Емкость единовременного хранения превышает 4,3 тыс. т.



По итогам первых девяти месяцев 2024 года «Деметра-Холдинг» перевалил 9,9 млн т аграрных грузов — на 11,2% больше показателя аналогичного периода прошлого года. В том числе превалка на НЗТ составила 5,4 млн т (+6% год к году), на ЗТКТ — 4,5 млн т (+19,4%). С собственных элеваторов холдинга за январь-сентябрь было отгружено 866 тыс. т зерна (+53%). Объем перевозок по железной дороге составил 11,15 млн т (-6% к прошлому году), в том числе 8,55 млн т отправлено на экспорт (-3,5%). Автотранспортом с помощью цифровой логистической платформы Smartseeds было перевезено 2,6 млн т зерна (+23,8% к прошлому году).



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

