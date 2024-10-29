«Таврос» получил рекордный урожай сои

В Башкирии пока небольшие площади возделывания сои Pixabay

Агродивизион группы компаний «Таврос», объединяющий крупные растениеводческие предприятия в Башкирии, в 2024 году почти втрое увеличил производство сои — до 15,9 тыс. т против 5,6 тыс. т годом ранее. Такой результат достигнут благодаря увеличению посевных площадей и высокой урожайности культуры, сообщила пресс-служба агрохолдинга.



Посевы сои в этом году увеличились на 66%, до 8,2 тыс. га. Урожайность выросла на 71% и составила 19,43 ц/га. При этом и товарная, и семенная соя высокого качества: содержание протеина выше 35%, в некоторых партиях — 43%. Это на 2-3 процентных пункта больше, чем в предыдущие годы. Высокие показатели урожайности и качества достигнуты во многом благодаря улучшению агротехнологий, например, была увеличена норма высева семян, сроки сева сдвинуты на более ранний срок, изменена схема внесения минеральных удобрений, поясняет компания. В следующем году площадь сева агрокультуры также планируется увеличить.



На предприятия «Тавроса» в этом году приходится около 45% всего урожая сои в Башкирии. К концу октября в регионе собрано 36 тыс. т агрокультуры, она убрана на более чем 90% площадей. По данным Росстата, в этом году соя в регионе была посеяна на 19,6 тыс. га против 10,6 тыс. га в 2023-м, ее урожай в прошлом году во всех хозяйствах республики составил 9,82 тыс. т против 8,2 тыс. т в 2022-м. Средняя урожайность агрокультуры в прошлом году была на уровне 9,7 ц/га (9,4 ц/га в 2022-м).



Валовой сбор сои в целом по стране в этом году может приблизиться к 7 млн т, сказал вице-премьер Дмитрий Патрушев в интервью телеканалу «Россия-24» на прошлой неделе. Десять лет назад объем производства был на уровне 1,5 млн т, сравнил он. Патрушев также отметил экспортный потенциал агрокультуры и продуктов ее переработки. Так, в прошлом году было вывезено около 1,5 млн т сои. «В этом году мы снизим объемы экспорта сои по одной простой причине: нам необходимо увеличивать поставки продукции с более высокой добавленной стоимостью, — пояснил он. — Мы в этом году больше переработаем сои и экспортируем соевый шрот и соевое масло».



ГК «Таврос» объединяет крупнейшие предприятия агропромышленного комплекса в Республике Башкортостан и реализует отраслевые инвестиционные проекты в других регионах России. Растениеводство — базовое направление деятельности в структуре группы. Предприятия агродивизиона выращивают зерновые, зернобобовые и технические культуры, включая сахарную свеклу, занимаются производством семян зерновых и зернобобовых культур. Общая площадь земель — 181,5 тыс. га.



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