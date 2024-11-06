Увеличение урожая риса будет сдерживать цены на него

Росту валового сбора риса и его урожайности способствовала относительно благоприятная для агрокультуры погода А. Орлов

Увеличение производства риса в России в этом году в условиях запрета экспорта, действующего до конца календарного года, будет сдерживать цены на агрокультуру на внутреннем рынке, пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько. «На внешнем рынке ситуация такая, что Индия сняла все экспортные барьеры, которые у нее были в прошлый сезон, и выступила со сверхдешевым рисом на мировой рынок. В связи с этим пока нет признаков, что цены на рис будут расти, — отметил эксперт. — Это создает довольно благоприятную ситуацию для внутреннего потребителя и не самую лучшую — для наших производителей риса».



По прогнозу ИКАР, урожай риса в этом году составит 1,2-1,25 млн т, что на 13-17% выше показателя 2023-го, когда было собрано немногим более 1 млн т. Увеличению валового сбора риса и его урожайности способствовала относительно благоприятная для агрокультуры погода, а также расширение площади сева на фоне продолжения ликвидации последствий аварии на Федоровском гидроузле в Краснодарском крае, который используется для орошения рисовых чеков.



По прогнозу аналитической компании «ПроЗерно», урожай риса в этом году составит 1,2 млн т, пишет «Интерфакс». Гендиректор компании Владимир Петриченко сказал агентству, что в последние недели отпускные цены на все виды круп снижаются. Так, рис подешевел на 455 руб., до 70285 руб. за тонну с НДС (EXW Европейская Россия). В октябре тонна риса стоила 71271 руб. Рис дешевеет не только в связи с хорошим урожаем, но и под влиянием мирового рынка, где также фиксируется уменьшение цен на него, отметил эксперт.



В Краснодарском крае — основном регионе-производителе риса — его валовой сбор составил 862 тыс. т, сообщило Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона. В этом году агрокультура занимала 117,4 тыс. га против 110 тыс. га в 2023-м. Заместитель губернатора края Андрей Коробка отметил, что в общероссийском производстве на долю Кубани приходится 70% всего риса, эту культуру в крае возделывают около 100 предприятий.



«АФГ Националь», один из крупнейших в стране производителей риса, завершил его уборку, урожай составил 200 тыс. т, ранее сообщил ТАСС со ссылкой на гендиректора УК «Националь» Ивана Юзефовича. В хозяйствах холдинга в Краснодарском крае рис был посеян в общей сложности на 24,5 тыс. га, валовый сбор достиг 185 тыс. т, что выше показателей 2023-го. В хозяйствах компании в Ростовской области урожай риса составил 15 тыс. т.



В Дагестане уборка риса продолжается, агрокультура убрана на 24 тыс. га из запланированных 34,6 тыс. га, сообщает «РГВК» Дагестан. Урожай, по предварительным данным, ожидается на уровне 165 тыс. т, что на 10 тыс. т больше, чем в 2023-м. Аграрии Астраханской области в этом году планируют намолотить 36 тыс. т риса, что на 30% больше показателя 2023 года, писал в Telegram-канале губернатор региона Игорь Бабушкин в середине октября. На тот момент агрокультура была убрана с половины посевной площади, урожай составлял 18 тыс. т. В Приморском крае к концу октября рис был убран с 6,7 тыс. га — 49% от плана. На тот момент было намолочено 23,4 тыс. т — на 6 тыс. т больше, чем годом ранее, сравнивал Минсельхоз региона.



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