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Форум «Рынки зерна и масличных»
Форум «Рынки зерна и масличных»

Урожайность риса на Кубани выше прошлогодней

Валовой сбор риса в этом году может превысить 1,1 млн тонн

| Агроинвестор |

Погодные условия в этом году не позволили в полной мере реализовать продуктивный потенциал выращиваемых сортов
Погодные условия в этом году не позволили в полной мере реализовать продуктивный потенциал выращиваемых сортов

Сбор риса в Краснодарском крае к 16 октября составил 767,5 тыс. т, что на 138,9 тыс. т больше прошлогоднего показателя. Средняя урожайность — 72,4 ц/га, на 2,4 ц/га больше, чем годом ранее. Рис в регионе убран на 110 тыс. га — это 95% от запланированных площадей. Всего хозяйства области в текущем году намерены убрать рис со 117,4 тыс. га. Лидерами по темпам уборки риса являются Славянский (94% от плана), Крымский (93%), Калининский (92%) и Красноармейский (92%) районы, сообщает Центр агроаналитики при Минсельхозе со ссылкой на региональное Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. 

Также ранее сообщалось, что в этом году урожай риса в Дагестане, по предварительным данным, ожидается на уровне 165 тыс. т, что на 10 тыс. т больше, чем в 2023-м. Об этом сказал ТАСС министр сельского хозяйства и продовольствия республики Мухтарбий Аджеков. Также, по его словам, в этом году площади под рисом в регионе увеличились на 2 тыс. га, до 34 тыс. га. 

Аграрии Астраханской области в этом году планируют намолотить 36 тыс. т риса, что на 30% больше показателя 2023 года. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. «Астраханские аграрии собрали 18 тыс. т риса. При этом обработана только половина посевных площадей», — отмечал он на прошлой неделе.

Глава региона подчеркнул, что рисоводство в Астраханской области активно возрождается, область уже входит в топ-5 регионов России по производству этой культуры. В ближайшие три года за счет реализации масштабных инвестпроектов планируется увеличить производство риса более чем в семь раз. Бабушкин добавил, что на территории региона будут возведены два завода полного цикла, а посевная площадь составит 48 тыс. га.

По словам гендиректора аналитической компании «» Владимира Петриченко, уборка риса идет хорошо — этой агрокультуре не страшна засуха, поскольку она выращивается в поливных чеках. Эксперт также добавил, что урожайность риса в этом году высокая, поэтому прогноз его производства в октябре был повышен на 80 тыс. т, до 1,18 млн т (1,07 млн т в 2023-м). Аналитик Национального рисового союза (НРС) Валерий Ладатко в сентябре говорил «», что текущее состояние посевов риса позволяет предположить, что урожай будет не ниже, чем в 2023 году. При этом погодные условия в этом году не позволили в полной мере реализовать продуктивный потенциал выращиваемых сортов. «Так, понижение температуры в начале мая в период получения всходов привело к уменьшению полевой всхожести семян, а воздушная засуха во второй половине вегетации — к увеличению стерильности метелки», — говорил Ладатко. Тем не менее, посевы риса сформировали неплохой урожай.

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