В этом году российские аграрии столкнулись с беспрецедентно сложными погодными условиями Freepik.com

Минсельхоз не будет пересматривать прогноз урожая зерна, об этом в интервью «Ведомостям» сказала глава ведомства Оксана Лут. «Несмотря на все сложности, результаты в этом году будут более чем достойные — урожай войдет в пятерку лучших в истории страны. Ранее [вице-премьер] Дмитрий Патрушев говорил, что будет собрано около 130 млн т зерна. Эта цифра до конца года пересматриваться уже не будет, — отметила она. — В целом в стране было посеяно зерновых с расчетом на урожай в 150 млн т, и если бы не климатические аномалии, то, безусловно, собрали бы больше, чем сейчас прогнозируем».



Министр напомнила, что в этом году российские аграрии столкнулись с беспрецедентно сложными погодными условиями: весной ряд регионов пострадал от возвратных заморозков, летом — от засухи, а во время уборки — от обильных осадков, что в итоге привело к значительному снижению урожайности. Недобор зерна из-за природных катаклизмов Лут оценила на уровне 20-22 млн т. Недобор по зерновым в Курской, Белгородской и Брянской областях, где летом был введен режим КТО, предварительно оценивается в 1,2-1,5 млн т. Например, курские аграрии не могут убрать урожай на площади 150 тыс. га.



Тем не менее, благодаря слаженной работе на всех уровнях получилось минимизировать потери и не допустить критичного снижения производства, подчеркнула Лут. Например, погибшие из-за майских заморозков посевы были оперативно пересеяны на площади около 900 тыс. га, напомнила она. «С точки зрения технологий в сельском хозяйстве у нас все хорошо, но в этом году погода внесла свои коррективы», — добавила министр.



Глава агроведомства подчеркнула, что защитой от форс-мажоров природного характера для аграриев должно стать страхование: это зона ответственности и риски самих предприятий отрасли. «Страховые выплаты с господдержкой составили 2,6 млрд руб. По итогам уборки урожая эта сумма может вырасти до 5,5 млрд руб. Кроме того, из резервного фонда правительства выделено 930 млн руб. на поддержку садоводческих хозяйств, пострадавших от заморозков», — привела данные Лут.



Между тем, на прошлой неделе Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) сделал первый прогноз сбора зерна в 2025 году, он может составить около 130 млн т, пишет «Интерфакс». Ранее ИКАР оценил урожай пшеницы в следующем году на уровне 81-85 млн т. «Если прогнозировать урожай пшеницы с более реалистичным показателем в 85 млн т, то сбор всего зерна может составить около 130 млн т», — сказал агентству гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько, подчеркнув, что оба прогноза — крайне предварительные, их реализация будет зависеть от многих факторов. Сейчас одна из главных проблем — повсеместное серьезное отставание в развитии озимых. «Не помню такого, чтобы в это время на большинстве европейской территории они находились в фазе "шильца", а в некоторых местах и всходов еще нет, — отметил он. — Как правило, значительная часть озимых уходит в зиму на стадии кущения».



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

