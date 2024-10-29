Экспортные цены на пшеницу снова пошли вниз

Объемы поставок в октябре и по итогам четырех месяцев сезона обновят рекорды Е. Разумный

Экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в ноябре на прошлой неделе снизились на $4,5, до $232/т FOB, сообщили «Агроинвестору» в аналитическом центре «Русагротранса». Цена на французскую и румынскую пшеницу опустилась на $7, до $243/т и $240/т соответственно, американская подешевела на $2, до $261/т. Ценовые консенсус-индикативы для российской пшеницы с протеином 12,5%, опубликованные Союзом производителей и экспортеров зерна (ранее — Союз экспортеров зерна), на октябрь — $240/т, на ноябрь — $245/т.



Биржевой рынок пшеницы закончил прошлую неделю падением. Погодные условия в ряде стран улучшились, поясняют аналитики: своевременные осадки в Аргентине способствовали улучшению состояния посевов пшеницы и кукурузы, а умеренные дожди в России и на юге Великих равнин США несколько снизили опасения относительно состояния озимых под урожай 2025 года. Во Франции, напротив, установилась долгожданная сухая погода, которая позволит ускорить сев озимых и уборку кукурузы, которые пока сильно отстают. По данным на 21 октября, французские фермеры засеяли 21% площадей озимой пшеницы против 50% годом ранее и 47% в среднем за пять лет.



Цены на пшеницу с 12,5% протеина в глубоководных портах снизились на 550 руб. к уровню предыдущей недели, до 17-17,4 тыс. руб./т без НДС на фоне роста предложения и повышения экспортной пошлины. Пошлина на пшеницу с 30 октября по 6 ноября вырастет на 151,7 руб., до 2272,9 руб. за тонну. Ставка была рассчитана исходя из индикативной цены $220/т ($217,4/т неделей ранее). Годом ранее цена в глубоководных портах была на уровне 14,7 тыс. руб./т. сравнили аналитики «Русагротранса». Цены CPT Новороссийск с поставкой по железной дороге уменьшились на 50 руб. и составили 18,2-18,6 тыс. руб./т.



На Юге пшеница 4-го класса подешевела на 1 тыс. руб., до 15-15,4 тыс. руб. т без НДС (EXW элеватор), в Центральной России цены выросли на 300 руб., до 14-14,6 тыс. руб./т, в Поволжье — остались на уровне 14,1-14,5 тыс. руб./т. В Сибири закупочные цены на рядовую по качеству пшеницу 4-го класса оставались в диапазоне 9-10,9 тыс. руб./т без НДС (EXW элеватор).



Также аналитики «Русагротранса» повысили прогноз экспорта пшеницы в октябре с 5,53 млн т до 5,9 млн т (с учетом стран ЕАЭС), что является историческим рекордом для месячного вывоза и существенно превышает прошлогодний уровень в 5,12 млн т. Предыдущий рекорд месячного экспорта был в августе 2024 года и составил 5,65 млн т. В целом по итогам июля-октября отгрузки пшеницы из России могут составить около 20,8 млн т, что выше рекордного уровня аналогичного периода прошлого года, когда было экспортировано 20,2 млн т. В ноябре поставки пшеницы на внешние рынки также, скорее всего, превысят прошлогодний уровень в 3,49 млн т и составят 4,6-4,8 млн т (с учетом ЕАЭС), прогнозирует аналитический центр «Русагротранса».

