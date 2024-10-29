разделы

реклама

журналы

Конференция «Агрохолдинги России — 2024»
Конференция «Агрохолдинги России — 2024»

Экспортные цены на пшеницу снова пошли вниз

Погодные условия в ряде стран улучшились

| Агроинвестор |

Объемы поставок в октябре и по итогам четырех месяцев сезона обновят рекорды
Объемы поставок в октябре и по итогам четырех месяцев сезона обновят рекорды

Экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в ноябре на прошлой неделе снизились на $4,5, до $232/т FOB, сообщили «» в аналитическом центре «». Цена на французскую и румынскую пшеницу опустилась на $7, до $243/т и $240/т соответственно, американская подешевела на $2, до $261/т. Ценовые консенсус-индикативы для российской пшеницы с протеином 12,5%, опубликованные Союзом производителей и экспортеров зерна (ранее — Союз экспортеров зерна), на октябрь — $240/т, на ноябрь — $245/т.

Биржевой рынок пшеницы закончил прошлую неделю падением. Погодные условия в ряде стран улучшились, поясняют аналитики: своевременные осадки в Аргентине способствовали улучшению состояния посевов пшеницы и кукурузы, а умеренные дожди в России и на юге Великих равнин США несколько снизили опасения относительно состояния озимых под урожай 2025 года. Во Франции, напротив, установилась долгожданная сухая погода, которая позволит ускорить сев озимых и уборку кукурузы, которые пока сильно отстают. По данным на 21 октября, французские фермеры засеяли 21% площадей озимой пшеницы против 50% годом ранее и 47% в среднем за пять лет.

Цены на пшеницу с 12,5% протеина в глубоководных портах снизились на 550 руб. к уровню предыдущей недели, до 17-17,4 тыс. руб./т без НДС на фоне роста предложения и повышения экспортной пошлины. Пошлина на пшеницу с 30 октября по 6 ноября вырастет на 151,7 руб., до 2272,9 руб. за тонну. Ставка была рассчитана исходя из индикативной цены $220/т ($217,4/т неделей ранее). Годом ранее цена в глубоководных портах была на уровне 14,7 тыс. руб./т. сравнили аналитики «». Цены CPT Новороссийск с поставкой по железной дороге уменьшились на 50 руб. и составили 18,2-18,6 тыс. руб./т.


На Юге пшеница 4-го класса подешевела на 1 тыс. руб., до 15-15,4 тыс. руб. т без НДС (EXW элеватор), в Центральной России цены выросли на 300 руб., до 14-14,6 тыс. руб./т, в Поволжье — остались на уровне 14,1-14,5 тыс. руб./т. В Сибири закупочные цены на рядовую по качеству пшеницу 4-го класса оставались в диапазоне 9-10,9 тыс. руб./т без НДС (EXW элеватор).

Также аналитики «» повысили прогноз экспорта пшеницы в октябре с 5,53 млн т до 5,9 млн т (с учетом стран ЕАЭС), что является историческим рекордом для месячного вывоза и существенно превышает прошлогодний уровень в 5,12 млн т. Предыдущий рекорд месячного экспорта был в августе 2024 года и составил 5,65 млн т. В целом по итогам июля-октября отгрузки пшеницы из России могут составить около 20,8 млн т, что выше рекордного уровня аналогичного периода прошлого года, когда было экспортировано 20,2 млн т. В ноябре поставки пшеницы на внешние рынки также, скорее всего, превысят прошлогодний уровень в 3,49 млн т и составят 4,6-4,8 млн т (с учетом ЕАЭС), прогнозирует аналитический центр «».

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!
Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2024

Журнал

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2024
Не по карману. Приобретение новых сельхозмашин становится всё менее доступным

«Агротехника и технологии»

Не по карману. Приобретение новых сельхозмашин становится всё менее доступным
«Агроинвестор» №10, октябрь 2024

Журнал

«Агроинвестор» №10, октябрь 2024
Экономике предложили альтернативы. Как возможное ухудшение макроэкономической ситуации повлияет на АПК

«Агроинвестор»

Экономике предложили альтернативы. Как возможное ухудшение макроэкономической ситуации повлияет на АПК
Протеин на метанотрофах. Каковы перспективы появления в России промышленного производства гаприна

«Агроинвестор»

Протеин на метанотрофах. Каковы перспективы появления в России промышленного производства гаприна