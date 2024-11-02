РСХБ: развитие систем орошения позволит увеличить объем производства сельхозпродукции

В России мелиорация используется примерно на 3 млн гектаров Pixabay

Развитие систем орошения (ирригации) на землях площадью 2,5 млн га позволит повысить рентабельность растениеводства и увеличить валовой объем производства продукции в хозяйствах, применяющих орошение, до 10%, рассказал «Агроинвестору» заместитель руководителя Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Олег Князьков. Орошение позволяет противостоять неблагоприятным погодным условиям и существенно увеличить урожайность агрокультур. Например, прирост сбора с гектара подсолнечника может составить около 40%, кукурузы — до 2,6 раза, что в итоге положительно скажется на рентабельности производства.



По словам Князькова, в мире более 40% продукции растениеводства возделывается на мелиорируемых землях. В России мелиорация используется примерно на 3 млн га, но не везде речь идет об орошении. Потребность отечественного рынка в системах орошения достигает 1 тыс. поливальных машин, из которых в стране сейчас изготавливают всего около 15%. Таким образом, существует колоссальный потенциал импортозамещения для отечественного производства различных систем орошения и комплектующих к ним, подчеркнул Князьков.



По оценке Россельхозбанка, исходя из объема необходимых инвестиций на запуск промышленного производства систем орошения для их импортозамещения, инвестиционный потенциал сектора ирригации может достигнуть примерно 100 млрд руб. для площади 2,5 млн га. «Подобные вложения могут существенно увеличить производительность труда в АПК за счет более интенсивного производства, в итоге валовое производство продукции может увеличиться на 10%», — отметил Князьков.



Сейчас появляются новые проекты, связанные со сборкой оборудования для систем орошения, что продиктовано рыночным спросом. Также растет уровень локализации применяемого оборудования, так как многие элементы (насосы, форсунки, системы управления и генераторы), все еще производятся в других странах, добавил эксперт.



С 2022 по 2031 год действует госпрограмма эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения и развития мелиоративного комплекса. Среди целей программы — вовлечение в оборот 13,2 млн га неиспользуемых земель и сохранение в сельхозобороте мелиорированных почв на площади не менее 3,6 млн га. Накануне министр сельского хозяйства Оксана Лут на заседании программной комиссии «Единой России» рассказала, что Минсельхоз совместно с Минфином обсуждает возможность увеличения бюджетных расходов на мелиорацию. «Совместно с Минпромторгом и Минфином смотрим на дополнительные источники именно на выделение на лизинговые программы на предоставление сельхозтехники», — цитирует ее ТАСС.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

