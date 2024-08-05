разделы

реклама

журналы

Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Роскачество: значительного снижения урожайности винограда удалось избежать

Его сбор начался раньше традиционных сроков

| Агроинвестор |

Общая площадь виноградных насаждений в стране превышает 105 тысяч гектаров и продолжает расширяться
Общая площадь виноградных насаждений в стране превышает 105 тысяч гектаров и продолжает расширяться

Значительного сокращения урожайности в крупных винодельческих регионах удалось избежать благодаря дождям в зимний и весенний период, создавшим запас влаги в почве, сообщило по итогам аудита, проведенного экспертами «Винного гида России». Ключевые по объему сбора винограда регионы, производящие основной объем сырья для недорогих вин, существенно не пострадали от жары: системы орошения и механизированная уборка снизят влияние жаркого сезона на качество винограда, отметили они.

По информации экспертов Роскачества, в этом году из-за погодных аномалий первый виноград на игристые вина был переработан около двух недель назад, виноград на тихие вина также начнут убирать раньше обычного. Например, для крупнейшего виноградарского региона — Краснодарского края — была характерна уборка винограда на игристые вина в последней декаде августа, белые сорта на тихое вино убирали в начале сентября.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в своих соцсетях, что аграрии региона раньше срока начали уборку винограда: в прошлом году старт пришелся на середину августа. Первыми к сбору урожая приступили хозяйства Темрюкского района, там расположено больше всего виноградников, уточнил он. В целом в регионе предстоит убрать виноград с 31 тыс. га. Валовой сбор прогнозируется на уровне не менее 275 тыс. т за счет высокопродуктивных виноградников.

«За годы наблюдений (с 2018 года) сроки начала уборки сместились на семь-десять дней, но даже на этом фоне уборка этого года непривычно ранняя, — обратила внимание руководитель «Винного гида России», директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Латышева. — Ситуация очень сильно отличается от региона к региону, но по некоторым сортам сроки сдвинулись больше, чем на две декады».

Так, «Кубань-Вино» начала убирать урожай на 15 дней раньше обычных сроков: в прошлом году уборочная кампания стартовала 11 августа, в 2023-м — 15 августа. План валового сбора пока на уровне 85-90 тыс. т против почти 109 тыс. т в 2023-м, пишет «РБК Вино». На виноградниках «Абрау-Дюрсо» уборка урожая началась на две недели раньше традиционного срока. Несмотря на погодные условия, в компании планируют увеличить объемы собранного винограда по сравнению с прошлогодними показателями.

В крупнейшем виноградарском хозяйстве России — агрофирме «Южная» - тоже не ожидают существенного снижения урожайности из-за ранней уборки, компания панирует собрать до 90 тыс. т. «Мы вовремя отреагировали на ситуацию: приступили к уборке раньше, увеличили количество людей и техники на полях. Внедрение современных методов и максимальная автоматизация уборки позволят нам минимизировать потери», — отмечает директор по сельскому хозяйству агрофирмы Иван Чурсин, слова которого приводит .

Раннее начало уборки винограда обусловлено его быстрым созреванием — ранним накоплением высокого уровня сахаров, отмечают эксперты Роскачества. Однако эта проблема свойственна преимущественно самым ранним сортам. Скорость уборки — это ключевой вопрос для качества будущего вина, подчеркивает Латышева. В жаркий сезон виноград очень быстро накапливает сахара и при этом теряет кислотность, что чревато высоким уровнем алкоголя и недостаточно свежим, объемным вкусом вина, поясняет Латышева.

В этом году в России вступают в плодоношение более 50 тыс. га молодых интенсивных виноградников, которые были заложены пятью годами ранее. «Мы не ждем существенного сокращения урожайности в целом по стране, хотя в отдельных хозяйствах потери могут быть на уроне 20-30%, но связаны они в большей степени с весенними заморозками в северных регионах», — добавила эксперт Роскачества.

По данным Минсельхоза, общая площадь виноградных насаждений в стране превышает 105 тыс. га и продолжает расширяться. В этом году запланирована закладка около 6 тыс. га новых виноградников. Урожай винограда в прошлом году, по данным , превысил 882 тыс. т — примерно на уровне 2022-го.

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агроинвестор» №07, июль 2024

Журнал

«Агроинвестор» №07, июль 2024
Удержать позиции. Россия сохранит свое место на мировом рынке пшеницы, но доходность аграриев вряд ли вырастет

«Агроинвестор»

Удержать позиции. Россия сохранит свое место на мировом рынке пшеницы, но доходность аграриев вряд ли вырастет
Заготовка кормов как бизнес. Емкость глобального рынка искусственно высушенного сена оценивается в 10 млн т в год

«Агроинвестор»

Заготовка кормов как бизнес. Емкость глобального рынка искусственно высушенного сена оценивается в 10 млн т в год
«Агротехника и технологии» №04, июль-август 2024

Журнал

«Агротехника и технологии» №04, июль-август 2024
Стратегическая селекция. Как воссоздать отрасль селекции и семеноводства

«Агротехника и технологии»

Стратегическая селекция. Как воссоздать отрасль селекции и семеноводства