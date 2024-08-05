Роскачество: значительного снижения урожайности винограда удалось избежать

Общая площадь виноградных насаждений в стране превышает 105 тысяч гектаров и продолжает расширяться Pixabay

Значительного сокращения урожайности в крупных винодельческих регионах удалось избежать благодаря дождям в зимний и весенний период, создавшим запас влаги в почве, сообщило Роскачество по итогам аудита, проведенного экспертами «Винного гида России». Ключевые по объему сбора винограда регионы, производящие основной объем сырья для недорогих вин, существенно не пострадали от жары: системы орошения и механизированная уборка снизят влияние жаркого сезона на качество винограда, отметили они.



По информации экспертов Роскачества, в этом году из-за погодных аномалий первый виноград на игристые вина был переработан около двух недель назад, виноград на тихие вина также начнут убирать раньше обычного. Например, для крупнейшего виноградарского региона — Краснодарского края — была характерна уборка винограда на игристые вина в последней декаде августа, белые сорта на тихое вино убирали в начале сентября.



Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в своих соцсетях, что аграрии региона раньше срока начали уборку винограда: в прошлом году старт пришелся на середину августа. Первыми к сбору урожая приступили хозяйства Темрюкского района, там расположено больше всего виноградников, уточнил он. В целом в регионе предстоит убрать виноград с 31 тыс. га. Валовой сбор прогнозируется на уровне не менее 275 тыс. т за счет высокопродуктивных виноградников.



«За годы наблюдений (с 2018 года) сроки начала уборки сместились на семь-десять дней, но даже на этом фоне уборка этого года непривычно ранняя, — обратила внимание руководитель «Винного гида России», директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Латышева. — Ситуация очень сильно отличается от региона к региону, но по некоторым сортам сроки сдвинулись больше, чем на две декады».



Так, «Кубань-Вино» начала убирать урожай на 15 дней раньше обычных сроков: в прошлом году уборочная кампания стартовала 11 августа, в 2023-м — 15 августа. План валового сбора пока на уровне 85-90 тыс. т против почти 109 тыс. т в 2023-м, пишет «РБК Вино». На виноградниках «Абрау-Дюрсо» уборка урожая началась на две недели раньше традиционного срока. Несмотря на погодные условия, в компании планируют увеличить объемы собранного винограда по сравнению с прошлогодними показателями.



В крупнейшем виноградарском хозяйстве России — агрофирме «Южная» - тоже не ожидают существенного снижения урожайности из-за ранней уборки, компания панирует собрать до 90 тыс. т. «Мы вовремя отреагировали на ситуацию: приступили к уборке раньше, увеличили количество людей и техники на полях. Внедрение современных методов и максимальная автоматизация уборки позволят нам минимизировать потери», — отмечает директор по сельскому хозяйству агрофирмы Иван Чурсин, слова которого приводит Роскачество.



Раннее начало уборки винограда обусловлено его быстрым созреванием — ранним накоплением высокого уровня сахаров, отмечают эксперты Роскачества. Однако эта проблема свойственна преимущественно самым ранним сортам. Скорость уборки — это ключевой вопрос для качества будущего вина, подчеркивает Латышева. В жаркий сезон виноград очень быстро накапливает сахара и при этом теряет кислотность, что чревато высоким уровнем алкоголя и недостаточно свежим, объемным вкусом вина, поясняет Латышева.



В этом году в России вступают в плодоношение более 50 тыс. га молодых интенсивных виноградников, которые были заложены пятью годами ранее. «Мы не ждем существенного сокращения урожайности в целом по стране, хотя в отдельных хозяйствах потери могут быть на уроне 20-30%, но связаны они в большей степени с весенними заморозками в северных регионах», — добавила эксперт Роскачества.



По данным Минсельхоза, общая площадь виноградных насаждений в стране превышает 105 тыс. га и продолжает расширяться. В этом году запланирована закладка около 6 тыс. га новых виноградников. Урожай винограда в прошлом году, по данным Росстата, превысил 882 тыс. т — примерно на уровне 2022-го.



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