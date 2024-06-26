Пошлина на вино из недружественных стран вновь может вырасти

Год назад размер пошлины увеличили с 12,5% до 20% Е. Егоров

Пошлину на вино из недружественных стран могут повысить с 20% до 25% уже в августе этого года, рассказали РБК источники, знакомые с ходом обсуждения проекта в профильных ведомствах — Минфине, Минэкономразвития и Минсельхозе. Министерства также рассматривают пересмотр размера базовой ставки (минимальная сумма, которую нужно заплатить при ввозе вина) — ее предложили увеличить с $1,5 до $2 за литр. «Речь идет о системной работе по выработке контрсанкционных мер в ответ на антироссийскую политику. Эти меры будут чувствительными для иностранных компаний и одновременно стимулируют отечественное производство», — рассказал источник «РБК Вино» в одном из профильных ведомств.



Собеседник издания в Союзе индустрии гостеприимства подтвердил, что правительство рассматривает возможность повышения ставки до 25% для увеличения доходной части бюджета России. По его словам, в процессе обсуждения также находится увеличение базовой ставки и распространение повышенных пошлин на вина из Грузии (сейчас ввозятся в Россию с нулевой пошлиной), что «благоприятно повлияет на развитие российского виноделия и продажи вин отечественного производства». Источник РБК в одном из профильных ведомств также уточнил, что планируется повысить и ввозные пошлины на крепкий алкоголь — до 20% от стоимости, но не менее 3 евро за литр. Сейчас пошлины на него составляют 1,4-1,5 евро за литр в зависимости от категории напитка и никак не зависят от его стоимости.



В августе прошлого года пошлины на вино из недружественных стран уже повышали — с 12,5% до 20%. Этот шаг, по словам источника издания в одном из профильных ведомств, дал определенный эффект, а очередное решение в этом направлении позволит выровнять цены на отечественное вино массового сегмента и бюджетное импортное вино. Впрочем, по словам основателя Simple Group Максима Каширина, импорт такого вина после повышения пошлины сократился примерно на 10% в литрах. «Но истинная причина такого пока не драматического падения состоит в том, что импортеры завезли вина впрок, особенно под новый акциз. Если не будет никаких других нововведений, то реальное положение дел на рынке будет понятно только в конце этого года», — рассказывал он в интервью «РБК Вино».



Директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз считает, что новость о скором повышении ввозной пошлины, скорее всего, является фейком. «Я думаю, что до конца этого года никаких повышений импортных пошлин не будет. Хотя бы по той причине, что до сих пор не выросли цены так, как они должны были увеличиться, исходя из повышения пошлин в августе прошлого года, а также ставки акциза с 1 мая 2024 года <...>. Я думаю, что это просто обсуждение вопроса, но такое решение принято не будет», — прокомментировал «Агроинвестору» Дробиз. По его словам, после последних повышений импортное вино за 400 руб. должно было вырасти в цене примерно до 700 руб., но этого до сих пор не произошло.



Однако, продолжает Дробиз, даже если решение о повышении пошлины будет принято, вряд ли это отразится на спросе. Так, вино в России, как правило, пьют женщины — около 90% потребления приходится на них, а импортное вино обычно пьют женщины среднего класса, и редко они позволяют себе больше четырех бутылок в месяц. По мнению эксперта, такие потребители смогут платить 800 руб. вместо 500 руб., чтобы сохранить ту же самую бутылку на своем столе. «Я говорю о психологии среднего класса: неужели женщина не заплатит на 1,2 тыс. руб. больше в месяц, чтобы пить французское, итальянское или испанское вино? У женщин есть маленькие радости, от которых они не откажутся», — говорит Дробиз. Так, продолжает он, рост пошлины на 20-30% не окажет негативного влияния на потребление импортного вина и позитивного — для российской продукции, так как она пока не может занять место импорта на столе женщины среднего класса. Но, уверен Дробиз, такой шаг позволит государству больше заработать.



В марте этого года Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) выступила с предложением установить ввозные пошлины в размере 200% на вино из стран НАТО в качестве меры по защите российского рынка. Гендиректор винодельни «Фанагория» Петр Романишин в начале апреля говорил «Агроинвестору», что компания поддерживает инициативу, однако отмечал, что нужны долгосрочные системные меры, чтобы сбалансировать ситуацию на отечественном рынке вина и создать условия для опережающего развития российского виноделия, роста площадей виноградников и увеличения объема производства дистиллятов из отечественного винограда. Нужно, чтобы импорт уходил с российского рынка пропорционально увеличению отечественного производства, уверен он.



В ходе Петербургского международного экономического форума исполнительный директор АВВР Алексей Плотников сообщил, что предложение о повышении импортной пошлины до 200% на вина из стран НАТО пока не принято правительством. Вместе с тем, Минпромторг ранее поддержал инициативу ассоциации. «Мы считаем, что надо поднимать [пошлину]. Они у себя продвижением своего вина и защитой своих производителей очень активно занимаются. Почему же мы не должны защищать своего производителя?», — говорил в интервью ТАСС статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.



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