Ритейлеры против резкого ограничения импорта вин

Станет ли популярность отечественного вина долгосрочным трендом — будет зависеть не только от его доступности, но и качества Е. Разумный

Резкая блокировка доступа европейских вин на полки российских магазинов путем повышения ввозных пошлин до 200% может ухудшить ситуацию для покупателей. Такое мнение в интервью ТАСС озвучил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших российских ритейлеров) Игорь Караваев. По его словам, заградительные пошлины оправданы, если рынок насыщен качественной альтернативой, а для этого нужно время.



Сейчас торговые сети активно расширяют поставки вин из Чили, Аргентины, ЮАР, Армении, Азербайджана, Грузии, Сербии. АКОРТ ожидает, что спрос продолжит планомерно смещаться в сторону российского вина и продукции из дружественных стран. Однако станет ли популярность отечественного вина долгосрочным трендом — будет зависеть не только от его доступности, но и качества, подчеркнул Караваев. «И с этой точки зрения, и в вопросе насыщения рынка в масштабах всей страны введение заградительных пошлин может не иметь эффекта, — считает он. — Учитывая высокие акцизы, резкий рост пошлин де-факто закроет доступ на полку винам из Франции, Италии, Испании, Австрии, Германии. При этом они занимают порядка трети объема импортной винной продукции».



Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) в марте выступила с предложением установить ввозные пошлины в размере 200% на вино из стран НАТО в качестве меры по защите российского рынка. Гендиректор винодельни «Фанагория» Петр Романишин в начале апреля говорил «Агроинвестору», что компания поддерживает инициативу, однако отмечал, что нужны долгосрочные системные меры, чтобы сбалансировать ситуацию на отечественном рынке вина и создать условия для опережающего развития российского виноделия, роста площадей виноградников и увеличения объема производства дистиллятов из отечественного винограда. Нужно, чтобы импорт уходил с российского рынка пропорционально увеличению отечественного производства, уверен он.



В ходе Петербургского международного экономического форума исполнительный директор АВВР Алексей Плотников сообщил, что предложение о повышении импортной пошлины до 200% на вина из стран НАТО пока не принято правительством. Вместе с тем, Минпромторг ранее поддержал инициативу ассоциации. «Мы считаем, что надо поднимать [пошлину]. Они у себя продвижением своего вина и защитой своих производителей очень активно занимаются. Почему же мы не должны защищать своего производителя?», — говорил в интервью ТАСС статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.



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