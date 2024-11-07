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Конференция «Агрохолдинги России — 2024»
Конференция «Агрохолдинги России — 2024»

Аграриям осталось убрать 10% подсолнечника

Сейчас собрано 16,4 млн тонн

| Агроинвестор |

Россия сохранит лидирующую позицию в мировом производстве подсолнечника
Россия сохранит лидирующую позицию в мировом производстве подсолнечника

Подсолнечник в России убран на площади почти 9,9 млн га — 90,4% от плана, урожай составляет 16,4 млн т при средней урожайности 16,6 ц/га (с учетом новых регионов), сообщил аналитический центр компании . В топ-10 регионов по урожайности преобладают субъекты Центрального федерального округа, где показатели выше среднероссийского уровня. При этом лидирует по среднему сбору с гектара Нижегородская область с 28,8 ц — это на 15% выше, чем в прошлом году, и на 73,8% больше среднего показателя по стране, сравнили аналитики.

Немного отстает Рязанская область, где средняя урожайность составила 28,3 ц/га против 27,1 ц/га в прошлом году. Топ-3 замыкает Орловская область, где урожайность по сравнению с прошлым годом сократилась с 30,3 ц/га до 28,1 ц/га. Также в первую пятерку вошли Брянская (27,9 ц/га) и Тульская (27,8 ц/га) области, где средний сбор с гектара увеличился на 10% и 2% соответственно. Также среди лидеров по урожайности аналитики называют Липецкую (24,6 ц/га, минус 3% к прошлому году), Московскую (24,4 ц/га, плюс 7%), Курскую (24 ц/га, минус 11%), Тамбовскую (23,9 ц/га, плюс 2%) области и Чечню (23,9 ц/га, плюс 57%).

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, Россия сохранит лидирующую позицию в мировом производстве подсолнечника в 2024 году с прогнозируемым объемом сбора 16 млн т (с учетом новых регионов), оценивают аналитики . Это составит более 30% от общего мирового урожая подсолнечника, который в сезоне-2024/25 ожидается на уровне 50,7 млн т. Мировой прогноз был снижен на 5,4% по сравнению с предыдущим из-за неблагоприятных погодных условий, в частности аномальной жары.

В этом году валовой сбор подсолнечника снизится до 15,85 млн т против 17,25 млн т в 2023-м (без учета новых регионов), сказал на VII агропродовольственном форуме в Новосибирске гендиректор аналитической компании «» Владимир Петриченко, пишет ТАСС. При этом рекордные урожаи сои и рапса, которые достигнут 7 млн т и 4,8 млн т соответственно, позволят нивелировать это сокращение. В итоге в целом урожай масличных будет примерно на уровне прошлогоднего и сократится всего на 1,2%. По предварительным прогнозам Минсельхоза, урожай масличных составит около 28 млн т, соя и рапс приблизятся к рекордным значениям 7 млн т и 4,6 млн т соответственно, сказала глава ведомства Оксана Лут в ходе заседания правительства 7 ноября.

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