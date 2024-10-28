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Квоты на импорт семян подсолнечника, кукурузы и рапса пока не выбраны

Ввоз семян существенно сократился

| Агроинвестор |

По данным аналитического центра селекционно-семеноводческой компании на 14 октября, объем импорта семян подсолнечника сократился в 2,3 раза относительно аналогичной даты прошлого года и составил около 6,57 тыс. т, в том числе 4,46 тыс. т из дружественных стран. Квота на импорт составляет 7,5 тыс. т.

Крупнейшим поставщиком остается Турция с долей 49% (50% годом ранее), хотя ввоз из страны снизился в 2,4 раза по сравнению с 2023 годом, до 3,2 тыс. т. Доля Сербии в поставках семян подсолнечника выросла с 2% до 17%, страна увеличила объем отгрузок в Россию в 3,3 раза, до 1,1 тыс. т. На 31% вырос импорт из Румынии, ее доля составила 13%. Ввоз из Испании уменьшился на 40%, доля страны в общих поставках составила 14%. Также наблюдается резкое сокращение импорта из Германии и Франции, ввоз из Венгрии почти полностью прекратился, отмечают аналитики.

Импорт семян кукурузы сократился в 5,8 раза и составил около 3,09 тыс. т (в том числе 830,3 т из дружественных стран) при размере квоты в 5 тыс. т. Основным поставщиком, как и годом ранее, стала Венгрия: ее доля в общем ввозе увеличилась с 37% до 51%, однако объем отгрузок сократился в 4,1 раза, примерно до 1,6 тыс. т. Поставки семян кукурузы из Сербии уменьшились в 2,1 раза, из Германии — в два раза, доли этих стран в импорте составили 13% (5% годом ранее) и 12% (4%) соответственно. Почти прекратился ввоз из Румынии, Нидерландов, Грузии, при этом Италия, на долю которой приходится 3% в общем импорте семян кукурузы, увеличила поставки на 76%.

Объем ввоза семян ярового рапса составил 1,38 тыс. т — в 2,4 раза меньше, чем к середине октября в прошлом году. Квота на импорт — 2 тыс. т. Основным поставщиком остается Германия с долей в 74% (82% годом ранее), однако ввоз оттуда снизился 2,6 раза, до чуть более чем 1 тыс. т. Также на 50% сократились поставки из Франции, ее доля уменьшилась с 10% до 9%. Полностью прекратились поставки из Австрии, Сербии и Бельгии. При этом отмечено увеличение ввоза из Испании на 27,2%, до 226 т, доля страны в импорте выросла с 4% до 16%.

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