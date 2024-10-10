Доля семян сахарной свеклы отечественной селекции в этом году достигнет 8%

К 2030 году самообеспеченность семенами сахарной свеклы отечественной селекции должна составить 75% Pixabay

В этом году доля семян сахарной свеклы отечественной селекции должна достигнуть 8%. Об этом на форуме «Научное обеспечение продовольственной безопасности в условиях глобальных вызовов» в ходе выставки «Золотая осень» сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут. «У меня это вызывает на самом деле гордость, потому что много лет мы занимались и не могли никак справиться с сахарной свеклой <...> — были где-то ниже 2% (по доле отечественной селекции), хотя разработок было очень много», — отметила она. По словам министра, такого уровня самообеспечнности — 8% — в России не было никогда. «Я уверена, что наши разработки, разработки наших ученых, позволят нам выйти на необходимую обеспеченность в 75% (к 2030 году) по этой культуре», — считает Лут.



В целом, по мнению Лут, достижения в области селекции за последние два года можно назвать прорывом — доля отечественной селекции выросла почти по всем базовым культурам, по некоторым она уже достигает 50%. «В России уже есть, безусловно, достойные разработки и основная задача сегодня — это тиражировать их и внедрять», — подчеркнула Лут, говоря о селекции и генетике — первом направлении национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». При этом она обратила внимание на то, что научные разработки в этой области должны отвечать интересам бизнеса и соответствовать природно-климатическим условиям регионов.



Второе направление национального проекта — развитие производства пищевых и кормовых добавок. «Здесь ситуация, как нам кажется, похуже, чем в селекции и генетике. Разработок объективно <...> достаточно мало», — оценила Лут. По ее словам, есть предприятия, которые в ближайшее время смогут начать производить продукцию, от импорта которой зависят подотрасли. Например, речь идет о кормовых витаминах. «У нас есть планы по локализации технологий, которые есть в других странах», — сообщила министр.



Третий проект связан с ветпрепаратами и вакцинами. Подпрограммы по развитию собственного производства ветпрепаратов пока нет, но в этом году Минсельхоз рассчитывает ее ввести. По словам Лут, предполагается создание отдельного федерального проекта по развитию ветфармы, ее производителям будут оказываться все меры поддержки. Причем касается это не только госучреждений, но и частных компаний. При этом Минсельхоз рассчитывает обеспечить вакцинами от опасных заболеваний не только внутренний рынок, но и поставлять их на экспорт в дружественные страны.



Еще одно направление проекта — самообеспеченность техникой и оборудованием. По словам Лут, в пищевой и перерабатывающей подотраслях доля отечественных разработок достаточно низкая — около 50%, но к 2030 году она должна вырасти до 60-85% в зависимости от направления. «Это не просто импортозамещение сельхозтехники и оборудования, но и повышение производительности и эффективности использования», — обратила внимание Лут.



Пятый, объединяющий, проект касается подготовки кадров. «Человек — это в принципе ключевой субъект в нашей отрасли и нашей деятельности», — отметила Лут. По ее словам, кадры для АПК сейчас готовятся по всей стране, а созданные агроклассы обеспечивают бесшовное получение образования в этой сфере. Но отрасли нужны специалисты и средней, и высшей квалификации, а также научные кадры. «Здесь отдельная тематика по научным кадрам. Здесь стоит отдельная задача в рамках нашего федерального проекта, потому что в последние годы, как нам кажется, мы потеряли этот темп, мы потеряли эту подготовку, нам нужно ее возвращать, нам нужно ее усиливать», — заключила Лут.



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