Урожаи сои и рапса обновят рекорды

В следующем году их посевы продолжат расширяться flickr.com

Минсельхоз рассчитывает, что урожай масличных в этом году составит около 28 млн т, в том числе соя и рапс приблизятся к рекордным значениям — 7 млн т и 4,6 млн т соответственно. Об этом глава ведомства Оксана Лут сказала накануне на заседании правительства. Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко ранее на VII агропродовольственном форуме в Новосибирске оценил сборы рапса и сои в 7 млн т и 4,8 млн т против 6,8 млн т и 4,2 млн т в 2023-м.



Другие эксперты масличного рынка поддерживают такую оценку. Исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев отмечает, что урожай рапса в этом году прогнозируется на уровне более 7 млн т, сои — около 5 млн т. «При благоприятных погодных условиях ожидаем рекордного урожая подсолнечника в Поволжье и Алтае», — сказал он «Агроинвестору». По словам эксперта, масличные культуры по-прежнему остаются самыми маржинальными в растениеводстве, поэтому площади под ними постепенно будут увеличиваться, в том числе за счет введения новых пахотных земель в севооборот.



По оценкам агентства OleoScope, валовой сбор рапса и сои составит более 7 млн т и свыше 5 млн т соответственно. «На 5 ноября по итогам уборки 95% площадей, упомянутый показатель по сое уже достигнут», — прокомментировала «Агроинвестору» аналитик агентства Лилия Варыгина.



В текущем году стоимость этих культур выше, чем в прошлом. Соя стала в среднем дороже на 5 тыс. руб./т за тонну: в ЦФО ее стоимость выросла с 41-42 тыс. руб./т в 2023-м. до 44 — 45 тыс. руб./т, в Поволжье годом ранее цена составила 37-38 тыс. руб./т, сейчас — 46 тыс. руб./т. Серьезное влияние на рост оказала неблагоприятная погода в макрорегионе, уточняет Варыгина. При этом на Дальнем Востоке стоимость практически не изменилась, бобы торгуются примерно на тех же уровнях — 37 тыс. руб./т сейчас и 36-38 тыс. руб./т годом ранее, добавляет эксперт.



Стоимость рапса в ЦФО за год выросла с 36 тыс. руб./т до 43 тыс. руб./т, в ПФО — с 34-35 тыс. руб./т до 38 тыс. руб./т. «Серьезное подорожание масличной наблюдается на Юге — до 42,5 тыс. руб./т против 35 тыс. руб./т годом ранее. Опять же вследствие погодных явлений. Жара и засуха привели к корректировке цифр урожая и заставили цены идти вверх. В течение этого года наблюдался и серьезный рост мировых цен на рапс, которые на текущий момент достигли трехлетних максимумов, что также влияло на динамику ценообразования», — делится Варыгина.



На фоне продолжающегося роста спроса на масличные и цен на масла, желание воспользоваться ситуацией и расширить их посевы у аграриев довольно велико, поэтому в OleoScope ожидают дальнейшего расширения площадей под масличными. «Рост производственных мощностей и увеличение мирового спроса также будут вести к повышению доли масличных культур в структуре посевной», — добавляет Варыгина.



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