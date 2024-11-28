Сельхозпроизводство в октябре снизилось почти на 12%

На 1 ноября зерновые и зернобобовые культуры были обмолочены с 96,1% площадей Pixabay

По данным Росстата, в октябре сельхозпроизводство снизилось на 11,7% относительно октября прошлого года, по сравнению с сентябрем — на 32,5%. По итогам десяти месяцев отрасль ушла в минус на 3,8%. Для сравнения, по итогам января-октября 2023-го сельхозпроизводство выросло на 2,8%. Объем производства продукции во всех хозяйствах в октябре в действующих ценах, по предварительной оценке, составил около 1,33 трлн руб., в январе-октябре — 7,76 трлн руб.



На 1 ноября в целом по России зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) были обмолочены с 96,1% площадей, кукуруза на зерно — с 77,6%. Подсолнечник был убран с 84% посевов, сахарная свекла — с 82,4% площадей, картофель выкопан с 92% площади, овощи собраны с 90,1%, приводит данные Росстат. На эту дату, по расчетам, во всех хозяйствах было намолочено 124,3 млн т зерна в бункерном весе, 13,9 млн т подсолнечника, накопано 35,5 млн т сахарной свеклы, 16,9 млн т картофеля, собрано 12,4 млн т овощей. Сбор зерна был на 11,9% меньше, чем год назад подсолнечника и сахарной свеклы — соответственно на 4,6% и 5,3% ниже. Сбор картофеля сократился на 12,9%, овощей — на 1,6%.



В январе-октябре во всех хозяйствах, по расчетам, было произведено 13,4 млн т скота и птицы на убой в живом весе — на 3,1% больше, чем годом ранее, 28,9 млн т молока (плюс 0,6%) и 38,9 млрд яиц (минус 1%).



Между тем, Минсельхоз ожидает, что в 2024 году отрасль сохранит положительную динамику развития, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства. «Несмотря на крайне сложные погодные условия текущего года, ожидается, что в целом благодаря применению аграриями современных технологий урожай основных сельхозкультур будет не ниже среднемноголетних значений. Объемы производства зерновых, масличных, сахарной свеклы в полной мере обеспечивают внутренний рынок и сохраняют экспортный потенциал по сырью и продукции переработки. По итогам года будет получено около 1,7 млн т плодов и ягод, что выше среднего за последние пять лет», — прогнозирует агроведомство. Урожай картофеля в этом году будет на уровне 2022-го — 7,3 млн т, валовой сбор овощей составит 7,4 млн т, в том числе 1,6 млн т, исторические рекорды ожидаются по рису и сое, оценивает министерство.



Минсельхоз также отмечает, что аграрии продолжают озимый сев. Прогнозируется, что его общая площадь будет сопоставима с уровнем прошлого года, что создаст хорошую базу под урожай 2025 года. К 1 ноября, согласно Росстату, озимые на зерно под урожай будущего года в сельхозорганизациях были посеяны на площади 9,9 млн га — на 10% меньше, чем годом ранее.



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