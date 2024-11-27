Урожай риса обновил рекорд, сбор гречихи и проса снизился

В следующем сезоне сельхозпроизводители вряд ли будут наращивать площади под крупяными, как и сокращать их М. Стулов

В этом году производители риса получили рекордный урожай, результаты валового сбора гречихи тоже неплохие, а вот производство проса существенно сократилось, рассказал «Агроинвестору» гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. Эксперт уточняет, что пока можно говорить лишь об оценочных данных — окончательные итоги появятся традиционно в конце декабря.



«Главной российской крупяной — гречихи — в этом собранно меньше, чем в 2023-м, однако в прошлом году был довольно большой ее урожай — он стал вторым после рекорда 2017-го и составил 1,475 млн т», — напоминает Петриченко. В этом году он ожидает урожай гречихи примерно на уровне 1,16 млн т. Хотя это снижение относительно 2023-го на 21,5%, учитывая, что внутреннее потребление у нас менее миллиона тонн, урожай более чем достаточный, поэтому и цены на гречиху стабильные.



Последнему обстоятельству способствует еще и то, что у нас очень стабильная ситуация на рынке риса. Урожай этой крупяной, по оценкам «ПроЗерно», будет очень хорошим, порядка 1,216 млн т. «Это рекорд для постсоветской России и второй результат после 1980 года, тогда было собрано 1,38 млн т риса. В этом году валовой сбор на 14% выше, чем в прошлом году», — сравнивает эксперт. Учитывая, что в России действует запрет на экспорт риса и рисовой крупы, который, очевидно, будет продлен до 30 июня 2025 года, сейчас достаточно стабильная ценовая ситуация на этом рынке. «И я не вижу никаких оснований, кроме ослабления курса рубля для того, чтобы были какие-то колебания вверх по цене на рисовую крупу. Тем более, на мировом рынке цены на рис за последний месяц снизились», — рассказывает Петриченко.



По его словам, сейчас тайский рис стоит на FOB Бангкок $496 за тонну тогда как в сентябре цены находились на уровне $550-560 за тонну. «Мировое производство риса по версии Минсельхоза США в этом году — 57,22 млн т (в прошлом году — 57,02 млн т), а главное — восстановится урожай Индии: до 22 млн т против 17,5 млн т год назад. То есть от мирового рынка нет сигналов для какой-то напряженности на этом рынке», — поясняет Петриченко. Хотя, конечно, ослабление курса рубля работает за то, чтобы наши цены на крупы не снижались.



Что касается проса, то его урожай в этом году уменьшился на треть относительно прошлого сезона, вернувшись к показателю 2022 года. Эксперт полагает, что его валовый сбор составит порядка 302 тыс. т против 450 тыс. т в 2023-м. «Цена на пшено росла в последние несколько месяцев, но сейчас стабилизировалась», — добавляет он. Причина такого сокращения урожая — засуха на юге Поволжья. «Главный производитель проса — это Саратовская область. И засуха в южном Поволжье, конечно, привела к снижению урожайности и, соответственно, валового сбора», — уточняет Петриченко.



По оценкам эксперта, в следующем сезоне сельхозпроизводители вряд ли будут наращивать площади под крупяными, как и сокращать их: явных предпосылок для этого нет. «Полагаю, что может быть введение новых чеков под рис вне Кубани, но оно будет незначительным», — добавляет он. По наблюдениям Петриченко, у сельхозпроизводителей все изменения в севообороте в первую очередь относятся к масличным культурам.



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