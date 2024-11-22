Льготы на импорт яблок и овощей могут демотивировать аграриев

Пошлина на импорт овощей и картофеля в Россию составляет 5% Д. Абрамов

Введении таможенных льгот на импорт некоторых категорий плодоовощной продукции может демотивировать российских сельхозпроизводителей. Такое мнение «Агроинвестору» озвучила руководитель Аппарата Картофельного Союза, заместитель гендиректора компании «Малино» Татьяна Губина. Накануне пресс-служба Минэкономразвития сообщила, что на площадке правительственной подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию рассматривается вопрос о введении льгот на импорт картофеля, лука, моркови, капусты и яблок.



Пошлина на импорт овощей и картофеля в Россию составляет 5%. «При текущих ценах на плодоовощную продукцию эти 5% не скажутся на конечной потребительской цене, — подчеркивает Губина. — Другой вопрос — увеличится предложение по высоким ценам. Импорт априори не может быть дешевым, так как это, прежде всего, логистика». Она надеется, что правительство не будет напрямую предоставлять дотации импорту. «Пошлины в 5% можно временно убрать, но оказание прямой поддержки импортерам однозначно демотивирует российских сельхозпроизводителей развиваться», — считает она.



Как представитель организации, которая отстаивает интересы отрасли, и как сельхозпроизводитель Губина уверена, что государству нужно работать с российским сельхозпредприятиями, в том числе, сглаживая природные риски и поддерживая постоянную маржинальность плодоовощной отрасли. В том числе, например, Картофельный союз предлагает зафиксировать среднюю цену агроконтракта или минимальную цены закупки с торговыми сетями на год. «Это мера не одного дня, она должна работать долгосрочно, но итоги будут положительные для производителей овощей и картофеля. Фиксация цены позволит снизить ценовые качели, когда цены на плодоовощную продукцию то ниже себестоимости, то слишком высокие», — комментирует Губина.



Она подчеркивает, что такие контракты сельхозпроизводители заключают с крупными переработчиками — в них фиксируются цены закупки без привязки к качеству, а за качество выплачивается или дополнительная премия, или взимаются штрафы, если продукция некачественная. «Эта практика действует многие годы. Овощеводы, которые работают с крупнейшими компаниями по переработке картофеля на чипсы, на фри и на хлопья к этому привыкли и знают, сколько заработают», — делится она. Фиксация средней цены или нижней цены закупки станет хорошим стимулом и мотивацией для сельхозпроизводителя не снижать или не увеличивать производство, потому что он может рассчитать свой денежный поток наперед, подчеркивает Губина.



По информации Россельхознадзора, в 2024 году поставки картофеля из-за рубежа составили 387 тыс. т против 446 тыс. т годом ранее и 708 тыс. т в 2022-м. А вот импорт яблок с мая по середину ноября Россия увеличила до 115 тыс. т, подсчитал «Прайм» на основе данных национальных статслужб и платформы ООН Comtrade. За тот же период 2023-го ввоз яблок составил 68,5 тыс. т.



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