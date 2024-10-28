В России может возникнуть дефицит картофеля для переработки

В России ежегодно перерабатывается около 2,5 млн тонн картофеля на фри, чипсы и картофельные хлопья Ю. Эйвазова

В России может возникнуть дефицит картофеля для производства фри и чипсов из-за зависимости от импортных семян на уровне 95% и сокращения их ввоза, пишет поле.рф со ссылкой на исполнительного директора Союза участников рынка картофеля и овощей (Картофельный союз) Алексея Красильникова. По его словам, если в среднем за последние годы ежегодно завозилось 10-12 тыс. т семенного картофеля (в основном сортов для промышленной переработки) из Евросоюза, то в этом сезоне из Германии импортировано всего 290 т, хотя квота на импорт составляет около 16 тыс. т. Еще около 400-500 т поставлено из Белоруссии.



Снижение ввоза, в частности, связано с запретом Россельхознадзора на поставки из Нидерландов по фитосанитарным причинам. Ранее Россия ежегодно импортировала из страны около 5 тыс. т семян высоких репродукций (элита, супер-суперэлита и т. д. ).



«Переработчики сейчас голову ломают, как и из какого сырья они будут вырабатывать эти же фри и чипсы в среднесрочной перспективе», — цитирует Красильникова издание. По его словам, в России ежегодно перерабатывается около 2,5 млн т картофеля на фри, чипсы и картофельные хлопья.



Самообеспеченность семенами отечественной селекции в картофельном секторе постепенно увеличивается, хотя все еще остается на минимальном уровне. По оценке Картофельного союза, в 2022 году на их долю приходилось 6,7% объема общего использования семенного материала. По итогам 2024-го показатель может составить уже 10%, прокомментировал Красильников «Агроинвестору». Из 20 самых популярных сортов, высаживаемых аграриями и сертифицированных в системе Россельхозцентра, только пять российской селекции, подчеркнул он.



Между тем, компания We Fry (ранее — «ЛВМ Рус») планирует вдвое увеличить объемы переработки картофеля, рассказывал на выставке «Золотая осень» директор по развитию компании Сергей Марченко. Расширить мощность позволит новая производственная линия, которая будет введена в январе 2025 года на заводе компании в Липецкой области. В прошлом году предприятие переработало 300 тыс. т картофеля и выпустила 150 тыс. т замороженного картофеля фри и картофеля по-деревенски. С учетом второй линии предприятие будет перерабатывать 750 тыс. т картофеля, выпуск готовой продукции увеличится до 300-350 тыс. т, писал Shopper’s.



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