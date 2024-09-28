Сбор картофеля пока меньше прошлогоднего

За 20 лет производство картофеля выросло почти в четыре раза Д. Абрамов

По состоянию на 25 сентября в России было убрано 52% площадей под картофелем, накопано около 3,8 млн т, что на 600 тыс. т меньше, чем на ту же дату в прошлом году. Об этом на конференции «Агроинвестор: PRO растениеводство» рассказал исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. «Для понимания 600 тыс. т — это годовое потребление Москвы», — обратил внимание он. По многим регионам отмечается существенное снижение валового сбора: так, в Брянской области, которая является лидером в картофелеводческом секторе, снижение составило 130 тыс. т, в Нижегородский — 120 тыс. т, в Московской и Тульской — 70 тыс. т.



Площади под картофелем под урожай этого года были сокращены на 30 тыс. га относительно 2023-го, поэтому, а также из-за неблагоприятных погодных условий в периоды вегетации и уборки урожай картофеля будет ниже, чем годом ранее. «По прогнозу Минсельхоза, озвученному еще в июне, предполагается, что в товарном секторе урожай составит около 7,3 млн т. Видимо, такой осторожный прогноз ведомства и сбудется», — сказал Красильников. Правда, добавил он, если погода в октябре будет благоприятной, показатель может составить и 7,5 млн т.



За 20 лет производство картофеля выросло почти в четыре раза. Если в 2000 году в товарном секторе урожай составил 2,6 млн т, то в 2023-м — 8,6 млн т, сравнил Красильников. «Идет тренд на снижение производства картофеля в личных подсобных хозяйствах. Если раньше доля производства картофеля в ЛПХ составляла 95%, то сейчас показатель существенно ниже», — отметил он. Этот тренд объясняется тем, что молодежь зачастую просто не знает, как заниматься картофелеводством и огородничеством, поэтому обеспечивает свои потребности, покупая картофель в магазинах.



Заместитель гендиректора группы компаний «Малино» Татьяна Губина в ходе конференции отметила, что уборка овощей и картофеля сейчас идет очень тяжело. «У нас убрано порядка 80% всего картофеля и 20% овощей. Уборка сухая, поэтому проходит очень медленно, и мы думаем, что такая ситуация будет и в остальных регионах России, которые являются донорами картофеля», — поделилась она. Эта ситуация отражается и на ценах. «Если в последние два года они на картофель были низкими, то пока цена достойная, и мы надеемся, что это будет трендом этого сезона по овощам», — сказала Губина. В то же время, по ее подсчетам, в среднем, среднее потребление картофеля составляет 100 кг на человека в год, и даже если он будет стоить на полке 50 руб./кг, в год затраты на него составят 5 тыс. руб.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

