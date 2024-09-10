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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Темпы уборки картофеля выше, чем в прошлом году

Урожайность также больше

| Агроинвестор |

Некоторые картофелеводы не могут выйти в поле из-за обильных осадков
Некоторые картофелеводы не могут выйти в поле из-за обильных осадков

По данным Картофельного союза, к концу августа картофель был убран с площади 32 тыс. га из 282 тыс. га площади к уборке в товарном секторе. «Это 11% от запланированных к уборке площадей и на 4 тыс. га больше, чем на аналогичную дату прошлого года, рассказал «» исполнительный директор Союза Алексей Красильников. Урожай картофеля на 26 августа составил 932 тыс. т — почти на 140 тыс. т больше, чем в прошлом году, средняя урожайность по стране 26 т/га — на 6 т/га больше уровня 2023-го.

В лидерах по сбору картофеля на текущий момент остается Астраханская область, где накопано 260 тыс. т, но к ней приближается Брянская область — главный российский производитель картофеля — там накопано 136 тыс. т, на 60 тыс. т больше уровня прошлого года, привел данные Красильников. «При этом в Брянской области урожайность немного ниже уровня прошлого года, но это связано с достаточно сложными погодными условиями в регионе — в последнюю декаду августа в регионе были очень обильные осадки. Тем не менее, там убрано 12% к плановым площадям», — добавляет он.

В целом, Центр уже приступил к массовой уборке. Кроме двух упомянутых лидеров, в топ-5 регионов по валовому сбору картофеля на конец августа входили также Краснодарский край, Тульская область и Ставрополье. Есть некоторое отставание по темпам уборки в Курской и Белгородской областях — в первой выкопано лишь 6% от площадей к уборке, во второй — 5%. «Но мы очень надеемся, что картофелеводы в тех регионах смогут убрать то, что высажено», — говорит Красильников.

В Поволжье погода пока благоприятствует уборке картофеля, и глобально, как считает исполнительный директор Картофельного союза, урожай там должен быть неплохим. «В то же время отмечаются достаточно сложные погодные условия для копки картофеля в ряде регионов Сибири — уже на протяжении двух недель картофелеводы не могут выйти в поля из-за обильных осадков», — знает он.

В целом, по его информации, пока не меняет достаточно скромный прогноз по валовому сбору, считая, что в этом году урожай картофеля в товарном секторе составит около 7,3 млн. т. При этом, по информации Картофельного союза, ряд картофелеводческих хозяйств отмечают, что клубни довольно мелкие, поэтому калибра, который любят торговые сети, в этом году может быть недостаточно.  

В числе вызовов, с которыми сталкиваются картофелеводы в этом году — рост расходов на заработную плату, который обоснован сохраняющимся дефицитом кадров: по данным Минсельхоза, он в агросекторе составляет более 200 тыс. специалистов, отмечает Красильников. «Кроме того, у картофелеводов есть проблема с доступностью кредитов в коммерческих банках, что негативно отражается на обновлении машинно-тракторного парка, строительстве мощностей для хранения картофеля и овощей, инвестициях в развитие переработки», — перечисляет эксперт.

Ряд картофелеводов, которые выращивают картофель для промышленной переработки — на чипсы и фри — сейчас вынуждены искать решение на будущий сезон с точки зрения обеспеченности семенным материалом, делится Красильников. Вместо традиционных 11-12 тыс. т семенного материала, поставляемых из стран Евросоюза в Россию в этом году было завезено всего 295 т. «Соответственно, возникает риск, что через три-четыре года произойдет снижение качества используемого посадочного материала и, соответственно, получаемого сырья для промпереработки», — опасается он.

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